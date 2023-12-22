***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2023 13:09
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228000
BIST
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15:147.660
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -105,10
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.641
En Yüksek
7.795
15:1429,2087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0551
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
15:1432,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1072
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
15:141.936,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 21,21
|Açılış
|: 1.936,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler15:14
|RTALB
|16,61
|193.755.802
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.400,00
|3.880.313
|% 10,00
|
|MARBL
|14,13
|36.022.305
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|34.741.338
|% 9,95
|
|FORTE
|76,30
|263.346.249
|% 9,94
|
|DERHL
|8,12
|161.806.889
|% -9,98
|
|GUBRF
|212,90
|256.862.740
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|28.102.820
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|6.306.335
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|79.180.605
|% -9,88
|
|THYAO
|239,20
|3.351.378.180
|% -2,37
|
|ISCTR
|24,16
|2.280.321.619
|% 0,58
|
|EREGL
|42,84
|1.751.941.444
|% -0,65
|
|AKBNK
|39,30
|1.743.545.398
|% 0,51
|
|TUPRS
|149,70
|1.608.364.974
|% -1,84
|
|BEGYO
|2,76
|267.684.802
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,18
|692.015.211
|% -0,28
|
|ISCTR
|24,16
|2.280.321.619
|% 0,58
|
|CEMAS
|4,26
|392.236.778
|% -4,70
|
|YKBNK
|20,62
|1.382.249.863
|% -0,87
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2034
|29,2087
|% 0,19
|
|Euro
|32,2638
|32,2827
|% 0,33
|
|Sterlin
|37,1085
|37,2946
|% 0,64
|
|Frank
|34,0989
|34,3043
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7643
|7,8032
|% 0,22
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,46
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|973,58
|976,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.225,69
|1.231,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,88
|79,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,81
|2.061,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:14
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15:29KUYAS
Yüzde -7.45 oranında düşüşle 62.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 194, 271 adet işlem
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Yüzde -5.79 oranında düşüşle 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 796, 348 adet işlem
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15:27KRONT
Yüzde -5.99 oranında düşüşle 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 766, 438 adet işlem
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15:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, ARCLK
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15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -93, 19 kaybederek (% -1.35 ) 6, 785