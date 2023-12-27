***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2023 11:34
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229618
BIST
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12:437.240
En Düşük
|Değişim
|: -0,81%
|| -59,23
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.282
12:4329,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1289
|Açılış
|: 29,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4014
En Düşük
29,0967
12:4332,5152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1754
|Açılış
|: 32,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5213
En Düşük
32,1313
12:431.955,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 17,88
|Açılış
|: 1.955,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.955,64
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler12:43
|DIRIT
|9,46
|180.298
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|284.654.200
|% 10,00
|
|FLAP
|10,72
|140.200.289
|% 9,95
|
|BRKSN
|21,30
|6.502.828
|% 9,91
|
|QNBFL
|759,00
|1.069.431
|% 9,21
|
|KUYAS
|44,28
|3.237.665
|% -10,00
|
|AHGAZ
|8,66
|21.321.033
|% -9,98
|
|SKBNK
|4,60
|11.701.954
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|136.119.833
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|25.650.198
|% -9,95
|
|THYAO
|226,30
|1.843.455.864
|% -0,61
|
|YKBNK
|19,17
|1.654.746.605
|% -3,96
|
|AKBNK
|36,04
|1.350.459.090
|% -4,35
|
|EREGL
|40,62
|1.227.420.626
|% 0,15
|
|TUPRS
|144,30
|1.159.152.007
|% 0,56
|
|YKBNK
|19,17
|1.654.746.605
|% -3,96
|
|MRGYO
|4,42
|309.630.237
|% 6,76
|
|EKGYO
|6,86
|301.181.758
|% 0,29
|
|ISCTR
|21,72
|917.599.173
|% -2,60
|
|ZOREN
|4,01
|159.793.292
|% -0,74
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3908
|29,4014
|% 0,44
|
|Euro
|32,5040
|32,5152
|% 0,54
|
|Sterlin
|37,2839
|37,4709
|% 0,87
|
|Frank
|34,3402
|34,5470
|% 1,00
|
|Riyal
|7,8150
|7,8542
|% 0,88
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,12
|24,15
|% 0,66
|
|Platin
|980,56
|984,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.191,33
|1.197,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,56
|80,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.068,56
|2.068,85
|% 0,66
|