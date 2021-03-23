***BJKAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.03.2021 09:15
***BJKAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919859
BIST
11:221.280
En Yüksek
|Değişim
|: -7,23%
|| -99,70
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
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1.336
En Düşük
1.256
11:227,7524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0295
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
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7,9528
En Düşük
7,7363
11:229,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
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|Açılış
|: 9,2050
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|Önceki Kapanış
|: 9,3000
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|Açılış
|: 433,95
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|Önceki Kapanış
|: 434,17
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444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:22
|TRILC
|34,44
|97.685.815
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|ARSAN
|9,87
|19.129.415
|% 1,44
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|ISBTR
|40.000,00
|80.000
|% 1,01
|
|GLYHO
|5,04
|18.430.412
|% -10,00
|
|DOAS
|25,92
|10.334.129
|% -10,00
|
|SAHOL
|8,10
|47.819.167
|% -10,00
|
|GEDIK
|19,26
|3.775.593
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,29
|3.437.540
|% -10,00
|
|EREGL
|13,28
|243.214.704
|% -9,72
|
|GARAN
|7,19
|238.631.556
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|201.913.302
|% -9,94
|
|FROTO
|188,40
|191.091.022
|% -8,37
|
|YKBNK
|2,17
|183.428.784
|% -9,21
|
|YKBNK
|2,17
|183.428.784
|% -9,21
|
|AKBNK
|4,80
|201.913.302
|% -9,94
|
|TSKB
|1,33
|53.760.946
|% -9,52
|
|EKGYO
|1,73
|69.181.742
|% -8,47
|
|PETKM
|4,98
|171.963.520
|% -8,62
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7493
|7,7524
|% -0,38
|
|Euro
|9,2390
|9,3312
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,6999
|10,7535
|% -0,31
|
|Frank
|8,3276
|8,3777
|% -0,58
|
|Riyal
|2,0626
|2,0729
|% -0,09
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|0,10
|
|Altın Gr.
|435
|435
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,60
|63,60
|-1,02
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