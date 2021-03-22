***BJKAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.03.2021 09:13
***BJKAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BJKAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919561
BIST
12:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -9,46%
|| -144,69
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:057,9463
En Yüksek
|Değişim
|: 10,16%
|| 0,7332
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:059,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 10,34%
|| 0,8883
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:05443,32
En Yüksek
|Değişim
|: 9,51%
|| 38,49
|Açılış
|: 443,32
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:03
|TRILC
|31,32
|104.160.560
|% 9,97
|
|DOCO
|612,80
|60.256.484
|% 0,13
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|SODSN
|43,50
|725.232
|% 0,00
|
|ISATR
|270.000,00
|270.000
|% 0,00
|
|GEREL
|6,12
|9.241.646
|% -10,00
|
|CMBTN
|271,80
|3.328.877
|% -10,00
|
|KATMR
|3,69
|16.480.511
|% -10,00
|
|IZFAS
|6,66
|1.097.925
|% -10,00
|
|MNDRS
|3,06
|23.014.146
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.062.138.257
|% -9,93
|
|THYAO
|12,43
|421.421.837
|% -9,86
|
|SISE
|6,95
|340.332.476
|% -9,74
|
|EREGL
|14,71
|324.759.924
|% -9,98
|
|PETKM
|5,45
|313.407.176
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.062.138.257
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,90
|143.950.859
|% -9,52
|
|YKBNK
|2,39
|140.269.306
|% -9,81
|
|PETKM
|5,45
|313.407.176
|% -9,92
|
|SISE
|6,95
|340.332.476
|% -9,74
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9444
|7,9501
|% 10,22
|
|Euro
|9,4536
|9,4822
|% 10,38
|
|Sterlin
|11,0140
|11,0692
|% 10,44
|
|Frank
|8,5621
|8,6137
|% 10,74
|
|Riyal
|2,1181
|2,1287
|% 10,47
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-14,89
|
|Altın Gr.
|443
|443
|38,32
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|75,00
|
|Tam
|2.760
|2.832
|51,66
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|24,98
|
|Çeyrek
|669
|685
|12,49
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,43
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|-0,20
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Seans Raporu
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