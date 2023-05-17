***BJKAS* *MAVI* *OTKAR* *BIENY* *KCHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.05.2023 08:54
***BJKAS******MAVI******OTKAR******BIENY******KCHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BJKAS, BIENY, MAVI, OTKAR, KCHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151834
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0355
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8240
En Düşük
19,6576
17:5921,5062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0701
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,5228
En Düşük
21,3937
17:591.261,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.261,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SUMAS
|78,00
|370.926
|% 2,97
|
|QNBFL
|79,95
|132.557
|% 0,00
|
|OTTO
|90,50
|1.274.128
|% 0,00
|
|KERVN
|0,85
|581.325
|% 0,00
|
|ZEDUR
|36,10
|1.837.726
|% 0,00
|
|AYES
|17,47
|333.668
|% 0,00
|
|BALAT
|15,19
|788.979
|% 0,00
|
|ATAGY
|4,80
|2.125.606
|% 0,00
|
|BRKO
|4,30
|871.236
|% 0,00
|
|CASA
|118,10
|265.364
|% 0,00
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% 0,00
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 0,00
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7416
|19,7470
|% 0,15
|
|Euro
|21,4823
|21,5079
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,5140
|24,6370
|% -0,14
|
|Frank
|21,9180
|22,0500
|% 0,01
|
|Riyal
|5,2483
|5,2747
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-0,15
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|0,76
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.434
|4.597
|3,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.292
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,02
|15,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-0,44
|
Seans Raporu
17:59
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KOZAA, PGSUS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
-
17:59
ALMAD, HEDEF, AVHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında