***BJKAS* *SAMAT* *ANELE* *LUKSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.05.2023 09:11
***BJKAS******SAMAT******ANELE******LUKSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANELE, BJKAS, SAMAT, LUKSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151583
BIST
11:294.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -23,19
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.511
En Düşük
4.406
11:2919,7142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0599
|Açılış
|: 20,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
11:2921,5009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1375
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
11:291.273,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.273,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler11:29
|AVHOL
|30,88
|6.092.748
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.613.276
|% 9,97
|
|KLRHO
|24,96
|99.600.091
|% 9,96
|
|CEOEM
|10,82
|5.050.514
|% 9,96
|
|FLAP
|6,41
|10.687.667
|% 9,95
|
|KCHOL
|78,50
|407.214.040
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,64
|316.485.644
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|160.199.757
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|158.329.000
|% -9,94
|
|YKBNK
|9,46
|2.916.704.477
|% -9,65
|
|YKBNK
|9,46
|2.916.704.477
|% -9,65
|
|BIMAS
|151,90
|2.823.800.307
|% -4,82
|
|THYAO
|129,40
|1.822.704.846
|% 4,02
|
|GARAN
|27,62
|1.461.725.183
|% -7,32
|
|SAHOL
|37,48
|835.842.711
|% -1,63
|
|YKBNK
|9,46
|2.916.704.477
|% -9,65
|
|EKGYO
|6,07
|509.128.898
|% 2,36
|
|KATMR
|1,16
|67.971.603
|% 0,00
|
|GARAN
|27,62
|1.461.725.183
|% -7,32
|
|KOZAL
|17,90
|655.006.063
|% 2,34
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6941
|19,7142
|% 0,30
|
|Euro
|21,4713
|21,5009
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,5995
|24,7229
|% 0,18
|
|Frank
|21,9906
|22,1230
|% 0,57
|
|Riyal
|5,2390
|5,2653
|% 0,23
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,26
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.401
|4.531
|-140,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.259
|-77,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,13
|15,15
|-0,09
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|0,29
|
Seans Raporu
11:29
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11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, FROTO, THYAO
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11:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 81 kaybederek (% -0.64 ) 4, 023
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11:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, AVHOL, ONCSM, FLAP, CEOEM, KLRHO, PCILT, BEYAZ
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11:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISCTR, KCHOL, AKBNK, AEFES
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11:44
BEYAZ, OZRDN, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında