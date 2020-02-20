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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

20.02.2020 16:33
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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 
 
01.01.2020 – 31.12.2020 
 
hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Mebusevleri Mah. Ayten Sok. Baday Apt. N28/6 Çankaya / ANKARA, adresinde kayıtlı bulunan Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesine ve bu seçimin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmasına 
 
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820457


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Alış Satış %  
Altın Ons 1.615 1.615 1,89  
Altın Gr. 317 317 1,57  
Cumhuriyet 2.102 2.133 23,00  
Tam 2.091 2.143 23,55  
Yarım 1.011 1.037 11,39  
Çeyrek 507 518 5,70  
Gümüş.Ons 18,28 18,32 -0,17  
Gümüş Gr. 3,59 3,60 -0,02  
B. Petrol 59,49 59,49 0,37  
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