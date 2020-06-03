***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.06.2020 17:05
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.06.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848803
BIST
17:38108.973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 875,87
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:386,7374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0322
|Açılış
|: 39,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 39,5700
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:387,5599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0585
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:383,80
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -0,10
|Açılış
|: 3,80
|
|Önceki Kapanış
|: 3,90
|
3,92
En Düşük
3,80
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|8,36
|24.816.111
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.053.717
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.846.119
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|PARSN
|18,82
|80.522.334
|% 9,99
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.507.206
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.692.130
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GLBMD
|4,87
|5.072.148
|% -6,53
|
|GARAN
|8,19
|1.294.046.702
|% 1,61
|
|ASELS
|31,98
|912.472.684
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,67
|642.451.616
|% -2,34
|
|THYAO
|12,56
|626.184.777
|% -0,40
|
|AEFES
|19,74
|526.766.457
|% 6,59
|
|EKGYO
|1,67
|642.451.616
|% -2,34
|
|ODAS
|2,09
|353.951.756
|% 5,03
|
|GARAN
|8,19
|1.294.046.702
|% 1,61
|
|YKBNK
|2,43
|298.400.189
|% 0,41
|
|ADESE
|1,65
|195.389.300
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4573
|8,4997
|% 0,90
|
|Frank
|6,9837
|7,0258
|% 0,76
|
|Riyal
|1,7907
|1,7997
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-34,02
|
|Altın Gr.
|369
|369
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.427
|-29,10
|
|Tam
|2.466
|2.497
|-22,20
|
|Yarım
|1.204
|1.219
|-14,60
|
|Çeyrek
|602
|610
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|39,38
|39,38
|-0,19
|