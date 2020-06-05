***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.06.2020 17:05
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.02.2020 - 03.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.06.2020
Tescil Tarihi
05.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 03.06.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen, 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilmiş olan
Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin tescili 05.06.2020 tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849518
BIST
17:01110.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 839,73
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:016,7817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7832
En Düşük
6,7351
17:017,6608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:01366,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -5,36
|Açılış
|: 366,77
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|274.052
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.513.302
|% 9,98
|
|GLRYH
|8,08
|19.069.291
|% 9,93
|
|SALIX
|11,85
|547.651
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,88
|1.573.874
|% 9,92
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|IZTAR
|4,95
|6.187.839
|% -6,95
|
|SRVGY
|17,33
|7.555.777
|% -6,78
|
|EUHOL
|1,74
|9.814.569
|% -4,92
|
|MPARK
|17,52
|274.378.119
|% 7,82
|
|EKGYO
|1,64
|242.271.144
|% -1,20
|
|KRGYO
|3,97
|136.129.637
|% 9,37
|
|PGSUS
|59,15
|128.390.138
|% 0,25
|
|IHLGM
|1,34
|122.843.376
|% -0,74
|
|IHLGM
|1,34
|122.843.376
|% -0,74
|
|KRGYO
|3,97
|136.129.637
|% 9,37
|
|BNTAS
|3,34
|59.688.463
|% 2,14
|
|MPARK
|17,52
|274.378.119
|% 7,82
|
|HDFGS
|2,69
|35.457.224
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5685
|8,6115
|% 1,05
|
|Frank
|7,0015
|7,0437
|% -0,52
|
|Riyal
|1,8004
|1,8095
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-30,45
|
|Altın Gr.
|366
|367
|-5,60
|
|Cumhuriyet
|2.380
|2.410
|-37,40
|
|Tam
|2.450
|2.476
|-42,20
|
|Yarım
|1.195
|1.211
|-18,80
|
|Çeyrek
|598
|605
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|17,37
|17,39
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|2,04
|