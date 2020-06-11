***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









lan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıLisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi03.06.2020Tescil Tarihi05.06.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su11.06.2020 - 10095AçıklamalarŞirketimize ait bağımsız denetim firması seçimi 11.06.2020 tarihi ve 10095 sayılıTicaret Sicil Gazetesininyayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850597BIST