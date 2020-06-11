***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.06.2020 10:24
lan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.06.2020
Tescil Tarihi
05.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.06.2020 - 10095
Açıklamalar
Şirketimize ait bağımsız denetim firması seçimi 11.06.2020 tarihi ve 10095 sayılı
Ticaret Sicil Gazetesinin
yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850597
BIST
12:44110.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 336,82
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
12:446,7941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,7942
En Düşük
6,7686
12:447,7361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
12:44378,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,39
|Açılış
|: 378,33
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.322.358
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|137.601.333
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|117.455.757
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,80
|54.475.963
|% 9,97
|
|RTALB
|27,40
|129.046.523
|% 9,95
|
|GLBMD
|4,42
|322.134
|% -9,98
|
|FORMT
|3,58
|2.241.542
|% -9,82
|
|TKURU
|17,11
|45.263
|% -7,41
|
|HURGZ
|1,41
|9.825.612
|% -7,24
|
|SALIX
|10,29
|44.525
|% -7,05
|
|EKGYO
|2,01
|710.267.585
|% 3,08
|
|ASELS
|32,54
|535.722.196
|% 1,06
|
|PETKM
|3,90
|425.869.179
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,66
|356.500.849
|% 9,21
|
|GARAN
|8,14
|354.037.557
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,01
|710.267.585
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,66
|356.500.849
|% 9,21
|
|TSKB
|1,20
|141.213.446
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,73
|305.868.496
|% 1,87
|
|PETKM
|3,90
|425.869.179
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6001
|8,6433
|% -0,09
|
|Frank
|7,1855
|7,2288
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8036
|1,8127
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-5,35
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.474
|-8,10
|
|Tam
|2.522
|2.543
|-8,20
|
|Yarım
|1.231
|1.241
|-2,10
|
|Çeyrek
|615
|621
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-1,37
|