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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

11.06.2020 10:24
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lan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.06.2020
Tescil Tarihi
05.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.06.2020 - 10095
Açıklamalar

Şirketimize ait bağımsız denetim firması seçimi 11.06.2020 tarihi ve 10095 sayılı 
Ticaret Sicil Gazetesinin 
yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850597


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ARDYZ 32,36 137.601.333 % 9,99  
YUNSA 14,45 117.455.757 % 9,97  
GLRYH 11,80 54.475.963 % 9,97  
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Riyal 1,8036 1,8127 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 -5,35  
Altın Gr. 378 378 -0,44  
Cumhuriyet 2.450 2.474 -8,10  
Tam 2.522 2.543 -8,20  
Yarım 1.231 1.241 -2,10  
Çeyrek 615 621 -1,50  
Gümüş.Ons 17,91 17,95 -0,18  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 -0,04  
B. Petrol 40,36 40,36 -1,37  
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