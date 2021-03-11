***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.03.2021 17:43
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Mebusevleri Mah. Ayten Sok. Baday Apt. N28/6 Çankaya/ANKARA, adresinde kayıtlı bulunan Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesine ve bu seçimin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917332
BIST
17:331.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,13
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
17:337,5328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,4800
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|Önceki Kapanış
|: 7,5250
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7,5540
En Düşük
7,4320
17:339,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
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|Açılış
|: 8,9400
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|Önceki Kapanış
|: 8,9650
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9,0340
En Düşük
8,8904
17:33418,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
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|Açılış
|: 418,24
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler17:33
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.326.844
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|134.979.044
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.756.009
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.398.881
|% 9,97
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|IZMDC
|2,78
|221.812.328
|% -9,74
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|BAKAB
|26,86
|83.134.590
|% -9,44
|
|KATMR
|4,55
|497.341.868
|% -9,00
|
|SASA
|44,98
|3.978.943.050
|% -3,19
|
|SISE
|7,71
|1.551.834.376
|% 0,26
|
|KOZAL
|126,70
|1.116.092.345
|% -1,78
|
|GARAN
|9,00
|1.063.212.581
|% -1,85
|
|EKGYO
|2,34
|961.749.486
|% -1,68
|
|EKGYO
|2,34
|961.749.486
|% -1,68
|
|SISE
|7,71
|1.551.834.376
|% 0,26
|
|DOHOL
|3,44
|604.139.357
|% 1,78
|
|TSKB
|1,70
|297.285.149
|% -0,58
|
|PETKM
|6,24
|818.574.844
|% 0,16
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5275
|7,5328
|% 0,38
|
|Euro
|8,9928
|9,0030
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,4886
|10,5412
|% 0,76
|
|Frank
|8,1087
|8,1575
|% 1,00
|
|Riyal
|2,0038
|2,0138
|% 0,61
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-2,65
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,33
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,00
|
|B. Petrol
|68,63
|68,63
|0,73
|