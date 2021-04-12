***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2021 11:03
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2021 - 06.04.2021 - 08.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.04.2021
Tescil Tarihi
08.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.04.2021 - 10305
Açıklamalar
Şirketimize ait bağımsız denetim firması seçimi 08.04.2021 tarih ve 10305 sayılı
Ticaret Sicil Gazetesinde
yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926593
BIST
11:311.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -12,77
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:318,1997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0451
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:319,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0476
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:31458,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,71
|Açılış
|: 458,02
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:31
|AVOD
|8,25
|76.965.803
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|422.749
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|77.719.962
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|92.157.206
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.473.906
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,08
|35.599.232
|% -9,31
|
|FENER
|30,52
|207.389.576
|% -8,84
|
|NTGAZ
|16,28
|671.358.216
|% -1,51
|
|BJKAS
|12,29
|366.122.891
|% 9,93
|
|EREGL
|16,33
|334.070.379
|% 0,12
|
|PETKM
|6,09
|272.657.589
|% 1,33
|
|GARAN
|6,61
|237.783.034
|% -0,45
|
|EKGYO
|1,83
|151.089.529
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,06
|144.437.627
|% -1,90
|
|IHLAS
|0,65
|33.651.233
|% -1,52
|
|TSKB
|1,35
|68.623.127
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,12
|56.131.794
|% -1,75
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1947
|8,1997
|% 0,55
|
|Euro
|9,7398
|9,7508
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,2327
|11,2891
|% 0,81
|
|Frank
|8,8249
|8,8781
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1799
|2,1909
|% 0,56
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-6,66
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,07
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,07
|