***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2021 - 06.04.2021 - 08.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıLisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi06.04.2021Tescil Tarihi08.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.04.2021 - 10305AçıklamalarŞirketimize ait bağımsız denetim firması seçimi 08.04.2021 tarih ve 10305 sayılıTicaret Sicil Gazetesindeyayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926593BIST