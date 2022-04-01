***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2022 14:18
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2022 - 30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
01.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2022 - 10550
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilmiş olan
Deneyim
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin tescili 01.04.2022 tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde gerçekleşmiş ve
01.04.2022 tarih 10550 sayılı
Ticaret Sicil Gazetesinde
yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014929
BIST
14:112.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 16,48
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.253
En Düşük
2.230
14:1114,6969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0253
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6969
En Düşük
14,6377
14:1116,2602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0102
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
14:11910,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,33
|Açılış
|: 910,41
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,77
BIST En Aktif Hisseler14:08
|ULUSE
|124,60
|4.048.877
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|128.580.043
|% 9,91
|
|ASUZU
|80,40
|136.845.441
|% 7,49
|
|KARSN
|5,91
|960.369.235
|% 7,45
|
|YKSLN
|7,71
|112.236.525
|% 6,79
|
|ISKUR
|874.796,80
|2.624.390
|% -10,00
|
|PENTA
|348,00
|63.579.440
|% -7,15
|
|ITTFH
|1,38
|37.596.048
|% -4,83
|
|GZNMI
|38,42
|20.962.430
|% -4,71
|
|AYCES
|69,00
|2.439.248
|% -4,23
|
|GARAN
|12,47
|3.905.042.979
|% 2,21
|
|THYAO
|32,74
|2.319.430.098
|% 1,49
|
|TUPRS
|228,70
|1.642.322.473
|% 6,67
|
|PETKM
|9,38
|1.539.606.105
|% 3,88
|
|EREGL
|33,10
|1.361.595.593
|% 2,03
|
|GARAN
|12,47
|3.905.042.979
|% 2,21
|
|KARSN
|5,91
|960.369.235
|% 7,45
|
|PETKM
|9,38
|1.539.606.105
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,13
|550.063.594
|% 1,23
|
|AKBNK
|7,32
|885.921.996
|% 0,83
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6888
|14,6991
|% 0,19
|
|Euro
|16,2470
|16,2581
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,2397
|19,3362
|% 0,09
|
|Frank
|15,8329
|15,9282
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9047
|3,9243
|% 0,17
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-9,55
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.139
|-20,00
|
|Tam
|6.014
|6.164
|-22,14
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|-10,71
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-5,35
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,03
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
-
14:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 44 artarak (% 0.95 ) 2, 501
-
14:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, KARSN, PETKM
-
14:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TUPRS
-
14:23XU100
Endeks 2, 251 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 23, 350.00 milyon TL de
-
14:22POLTK
Yüzde 5.88 oranında artışla 606.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 655 adet işlem