***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2022 - 30.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDeneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.03.2022Tescil Tarihi01.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su01.04.2022 - 10550AçıklamalarŞirketimizin 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilmiş olanDeneyimBağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin tescili 01.04.2022 tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde gerçekleşmiş ve01.04.2022 tarih 10550 sayılıTicaret Sicil Gazetesindeyayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014929BIST