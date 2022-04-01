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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

01.04.2022 14:18
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2022 - 30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
01.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2022 - 10550
Açıklamalar

Şirketimizin 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilmiş olan 
 Deneyim
 Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin tescili 01.04.2022 tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde gerçekleşmiş ve 
01.04.2022 tarih 10550 sayılı 
Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014929


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Çeyrek 1.458 1.491 -5,35  
Gümüş.Ons 24,64 24,68 -0,14  
Gümüş Gr. 11,68 11,70 -0,00  
B. Petrol 105 105 -0,03  
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