***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.05.2023 17:27
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2023 - 10.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.05.2023
Tescil Tarihi
15.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 10.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilmiş olan
Deneyim
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin tescili 15.05.2023 tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde gerçekleşmiştir.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151470
BIST
17:424.485
En Yüksek
|Değişim
|: -6,48%
|| -310,91
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
17:4219,6721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1081
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
17:4221,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1497
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
17:421.274,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.274,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.278,94
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler17:40
|FLAP
|5,83
|7.704.202
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.452.267
|% 9,98
|
|ONCSM
|62,85
|25.568.864
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.701.507
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|256.719.555
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|114.178.288
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.103.488
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.052.305.108
|% -9,98
|
|ISGYO
|7,86
|131.244.765
|% -9,97
|
|THYAO
|126,30
|6.461.735.922
|% -4,75
|
|EREGL
|30,26
|3.054.587.695
|% -1,75
|
|SAHOL
|38,10
|2.798.965.803
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,23
|2.534.719.546
|% -0,78
|
|ASELS
|40,76
|2.330.372.441
|% -1,21
|
|EKGYO
|5,91
|2.219.957.356
|% 2,78
|
|KRDMD
|15,23
|2.534.719.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|16,98
|2.166.469.863
|% 0,59
|
|EREGL
|30,26
|3.054.587.695
|% -1,75
|
|DOHOL
|7,97
|773.963.594
|% -9,94
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6569
|19,6745
|% 0,56
|
|Euro
|21,3773
|21,4205
|% 0,85
|
|Sterlin
|24,5341
|24,6571
|% 1,07
|
|Frank
|21,8866
|22,0184
|% 0,83
|
|Riyal
|5,2288
|5,2550
|% 0,53
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|9,77
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.509
|4.670
|-194,00
|
|Çeyrek
|2.247
|2.335
|-90,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,14
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|1,25
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -360, 66 kaybederek (% -6.75 ) 4, 986
-
17:53XU100
Endeks 4, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 3 altında . İşlem hacmi 52, 290.00 milyon TL de
-
17:53AGHOL
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 94.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 825 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 4, 503 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 1 altında . İşlem hacmi 51, 738.00 milyon TL de
-
17:48CCOLA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 256.40 lira fiyatla işlem gören hissede 804, 520 adet işlem