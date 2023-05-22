***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2023 - 10.05.2023 - 15.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDeneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi10.05.2023Tescil Tarihi15.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su22.05.2023AçıklamalarŞirketimizin 10.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilmiş olanDeneyimBağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin tescili 15.05.2023 tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde gerçekleşmiş ve22.05.2023 tarih 10835 sayılıTicaret Sicil Gazetesindeyayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152634BIST