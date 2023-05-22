***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.05.2023 11:06
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2023 - 10.05.2023 - 15.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.05.2023
Tescil Tarihi
15.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.05.2023
Açıklamalar
Şirketimizin 10.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilmiş olan
Deneyim
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin tescili 15.05.2023 tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde gerçekleşmiş ve
22
.05.2023 tarih 10835 sayılı
Ticaret Sicil Gazetesinde
yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152634
BIST
13:084.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -8,58
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:0819,8276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:0821,5051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0900
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:081.263,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.263,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:08
|CANTE
|19,36
|120.210.374
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.156.094
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.670.478
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.801.597
|% 9,85
|
|BRKO
|4,50
|295.421
|% 9,22
|
|SAMAT
|28,94
|180.232.729
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,78
|22.614.064
|% -7,19
|
|RYSAS
|35,52
|33.406.008
|% -6,87
|
|KLSYN
|3,40
|27.769.622
|% -6,85
|
|GSRAY
|8,36
|157.036.438
|% -5,00
|
|THYAO
|135,20
|1.840.328.132
|% 1,96
|
|ASTOR
|50,40
|951.272.126
|% 3,28
|
|SASA
|104,60
|938.358.547
|% 5,50
|
|EUPWR
|83,90
|924.691.707
|% 7,02
|
|KCHOL
|76,90
|876.864.309
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,31
|716.294.009
|% 3,95
|
|ISCTR
|10,57
|851.004.168
|% -1,95
|
|YKBNK
|9,03
|626.744.979
|% -0,77
|
|AKBNK
|14,79
|707.278.401
|% -1,27
|
|KOZAL
|18,92
|858.002.179
|% 3,96
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8234
|19,8276
|% 0,08
|
|Euro
|21,4898
|21,5051
|% 0,42
|
|Sterlin
|24,5970
|24,7204
|% 0,05
|
|Frank
|22,0684
|22,2013
|% 0,59
|
|Riyal
|5,2696
|5,2960
|% 0,05
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.981
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,35
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.131
|9.368
|18,53
|
|Yarım
|4.517
|4.665
|58,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.312
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|-0,07
|