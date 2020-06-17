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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

17.06.2020 15:53
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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimizin mevcut 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 67.500.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine,
Artırılan 22.500.000 Türk Lirası'nın
a) 22.500.000 Türk Lirası'nın 3 Haziran 2020 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu kararı doğrultusunda 16.550.013,55 TL'si 2019 yılı kâr payından,5.949.986,45 TL'si 2018 yılı kâr payından, 
b) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan nama ve hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 50 oranında 22.500.000 TL (yirmiikimilyonbeşyüzbintürklirası) nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,
c) Sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü muhtevi, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6 (altı)ncı maddesi hükmünün yeni şekli ile tescil ve ilanına,
 
d) İhraç edilecek 22.500.000 TL (yirmiikimilyonbeşyüzbintürklirası) nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
 
Oy çokluğu ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851580


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DOAS 14,88 139.014.614 % 9,98  
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