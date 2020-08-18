***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.08.2020 10:12
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 16.550.013,55 TL tutarındaki kısmı 2019 yılı kar payından, 5.949.986,45 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 67.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 22.500.000 Tl nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi Kurulca onaylanmış ve esas sözleşmenin Sermaye ve Paylar başlıklı 6'cı maddesinin tadil metnine Kurulca uygun görüş verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869635
BIST
10:121.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.090
En Düşük
1.084
10:127,3949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4005
En Düşük
7,3688
10:128,7956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0391
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8080
En Düşük
8,7426
10:12475,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,01
|Açılış
|: 475,84
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,56
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler10:12
|ISBTR
|43.340,00
|43.340
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|42.175
|% 9,99
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|VKFYO
|10,61
|2.082.064
|% 9,95
|
|BURVA
|66,35
|1.152.300
|% 9,94
|
|RALYH
|13,05
|6.815.800
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|1.511.889
|% -10,00
|
|TACTR
|5,00
|57.570
|% -6,89
|
|MRSHL
|131,50
|699.381
|% -6,07
|
|EPLAS
|14,01
|15.019
|% -5,97
|
|GARAN
|7,05
|130.380.076
|% 1,29
|
|RTALB
|55,20
|124.485.020
|% 6,15
|
|ASELS
|17,82
|67.764.053
|% -0,11
|
|BIMAS
|67,15
|56.452.064
|% 0,45
|
|KRDMD
|2,84
|43.901.375
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,93
|40.840.631
|% 0,00
|
|GARAN
|7,05
|130.380.076
|% 1,29
|
|KRDMD
|2,84
|43.901.375
|% -0,35
|
|TSKB
|1,10
|13.126.589
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,12
|20.690.018
|% 0,95
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3914
|7,3949
|% 0,15
|
|Euro
|8,7900
|8,7956
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7108
|9,7595
|% 0,77
|
|Frank
|8,1482
|8,1973
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9668
|1,9767
|% 0,32
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.003
|16,91
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,92
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,02
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,14
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|-0,17
|
Seans Raporu
10:12
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10:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PETKM, SAHOL
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10:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 93 artarak (% 0.39 ) 1, 004
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10:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, BSOKE, ARTI, TKURU
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10:26
ISBTR, TKURU, HUBVC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında