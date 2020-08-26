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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

26.08.2020 10:21
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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020 - 18.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin mevcut 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 
16.550.013,55 TL tutarındaki kısmı 2019 yılı kar payından, 5.949.986,45 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 67.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 22.500.000 Tl nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi Kurulca onaylanmış ve esas sözleşmenin Sermaye ve Paylar başlıklı 6'cı maddesinin tadil metni Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.08.2020 tarihinde  tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871210


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Tam 3.027 3.104 -25,23  
Yarım 1.463 1.501 -12,20  
Çeyrek 734 751 -6,11  
Gümüş.Ons 26,28 26,32 -0,24  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,06  
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