***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.08.2020 10:21
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020 - 18.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin
16.550.013,55 TL tutarındaki kısmı 2019 yılı kar payından, 5.949.986,45 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 67.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 22.500.000 Tl nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi Kurulca onaylanmış ve esas sözleşmenin Sermaye ve Paylar başlıklı 6'cı maddesinin tadil metni Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871210
BIST
10:221.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.086
10:227,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
10:228,7500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
10:22455,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,15
|Açılış
|: 455,31
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler10:22
|CRDFA
|7,59
|7.180.426
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.119.584
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|8.990.568
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|DGGYO
|12,80
|12.606.676
|% -5,47
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|POLTK
|161,60
|4.202
|% -4,94
|
|SASA
|15,58
|221.494.614
|% -3,23
|
|PETKM
|4,12
|139.887.799
|% 0,24
|
|GUSGR
|6,39
|127.659.319
|% 2,57
|
|SISE
|6,03
|101.832.630
|% 0,84
|
|GARAN
|6,80
|99.856.821
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,89
|89.256.409
|% 0,53
|
|PETKM
|4,12
|139.887.799
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,06
|69.229.636
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,39
|127.659.319
|% 2,57
|
|TSKB
|1,11
|18.836.790
|% 0,00
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3966
|7,3991
|% 0,12
|
|Euro
|8,7443
|8,7500
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,6916
|9,7402
|% -0,04
|
|Frank
|8,0927
|8,1414
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9666
|1,9764
|% 0,04
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-11,00
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,44
|46,44
|0,15
|
Seans Raporu
10:22
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10:32
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10:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 25 kaybederek (% -0.12 ) 1, 005
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10:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ANACM, MMCAS, SNGYO
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10:32
ORMA, CRFSA, CUSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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