***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2020 - 18.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mevcut 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin16.550.013,55 TL tutarındaki kısmı 2019 yılı kar payından, 5.949.986,45 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 67.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 22.500.000 Tl nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi Kurulca onaylanmış ve esas sözleşmenin Sermaye ve Paylar başlıklı 6'cı maddesinin tadil metni Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871210BIST