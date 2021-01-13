***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2020 tarihinde sona eren, 300.000.000 TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kayıtlı Sermaye Piyasası Tebliği (II-18.1)'nin 5. Maddesine göre, aynı tutarda kalacak şekilde 5 yıl (2021-2025) uzatılmasına ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınmasına ve ekteki esas sözleşme değişikliğinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901856BIST