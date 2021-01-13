***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.01.2021 14:39
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2020 tarihinde sona eren, 300.000.000 TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kayıtlı Sermaye Piyasası Tebliği (II-18.1)'nin 5. Maddesine göre, aynı tutarda kalacak şekilde 5 yıl (2021-2025) uzatılmasına ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınmasına ve ekteki esas sözleşme değişikliğinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901856
BIST
16:201.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:207,4317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0227
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:209,0524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0516
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:20442,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,49
|Açılış
|: 442,52
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:16
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.581
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.500.564
|% -9,99
|
|FORMT
|5,36
|36.432.401
|% -9,46
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|LUKSK
|36,20
|4.118.807
|% -7,18
|
|THYAO
|13,07
|2.063.918.523
|% 1,63
|
|SISE
|7,75
|1.795.696.117
|% 1,44
|
|DOHOL
|3,80
|1.512.023.858
|% 7,95
|
|OTKAR
|437,10
|1.234.330.890
|% 6,64
|
|TCELL
|17,02
|1.163.748.642
|% 1,98
|
|DOHOL
|3,80
|1.512.023.858
|% 7,95
|
|EKGYO
|2,44
|859.976.891
|% -0,41
|
|TSKB
|1,87
|650.139.276
|% -1,58
|
|SISE
|7,75
|1.795.696.117
|% 1,44
|
|PETKM
|5,18
|981.716.690
|% -2,08
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4328
|7,4373
|% -0,23
|
|Euro
|9,0508
|9,0553
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,1394
|10,1902
|% -0,18
|
|Frank
|8,3364
|8,3867
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9764
|1,9863
|% -0,23
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-2,02
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-5,00
|
|Tam
|2.926
|2.999
|-7,41
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-3,58
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,10
|
|B. Petrol
|56,67
|56,67
|0,09
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:26XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 27, 406.00 milyon TL de
-
16:26HATEK
Yüzde 5.91 oranında artışla 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 333, 254 adet işlem
-
16:25OYAYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 230, 005 adet işlem
-
16:23KLMSN
Yüzde 5.13 oranında artışla 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 078, 070 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TCELL, TKFEN