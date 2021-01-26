***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.01.2021 13:08
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2021 - 14.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2020 tarihinde sona eren, 300.000.000 TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kayıtlı Sermaye Piyasası Tebliği (II-18.1)'nin 5. Maddesine göre, aynı tutarda kalacak şekilde
5 yıl (2021-2025)
uzatılmasına ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "
Sermaye ve Hisseler
" başlıklı
6.
Maddesinin değiştirilmesi
için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, kurulun 20.01.2021 tarih ve
E-29833736-110.04.04-522 sayılı yazısıyla uygun görülmüş olup SPK onaylı tadil metni
ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904401
BIST
14:301.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.543
En Düşük
1.517
14:307,3740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0306
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3528
14:308,9551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0447
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9275
14:30438,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,51
|Açılış
|: 438,29
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler14:28
|MAALT
|254,20
|41.389.240
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|135.941.089
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.341.392
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.841.982
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.902.424
|% -9,99
|
|UMPAS
|2,44
|474.214
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,50
|1.427.266.381
|% 1,21
|
|GARAN
|9,65
|1.271.372.156
|% 1,15
|
|KOZAL
|121,00
|975.288.479
|% -0,33
|
|KARSN
|5,42
|793.217.917
|% 4,23
|
|KRDMD
|6,89
|607.340.204
|% -1,43
|
|EKGYO
|2,50
|1.427.266.381
|% 1,21
|
|TSKB
|1,94
|500.971.615
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|386.044.036
|% -1,29
|
|IHLGM
|1,54
|344.885.773
|% -1,91
|
|TEKTU
|2,48
|394.608.100
|% 3,77
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3688
|7,3740
|% -0,41
|
|Euro
|8,9482
|8,9543
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,0340
|10,0843
|% -0,57
|
|Frank
|8,2507
|8,3004
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9566
|1,9664
|% -0,57
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-2,94
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-31,16
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-15,07
|
|Çeyrek
|701
|717
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,34
|