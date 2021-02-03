***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.02.2021 16:12
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2021 - 14.01.2021 - 26.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2020 tarihinde sona eren, 300.000.000 TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kayıtlı Sermaye Piyasası Tebliği (II-18.1)'nin 5. Maddesine göre, aynı tutarda kalacak şekilde 5 yıl (2021-2025) uzatılmasına ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, kurulun 20.01.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-522 sayılı yazısıyla onaylanmıştır.
Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı esas sözleşme tadil metni onayı için 03.02.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907230
BIST
16:141.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.521
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|Önceki Kapanış
|: 1.511
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1.527
En Düşük
1.509
16:147,1749
En Yüksek
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|: -0,38%
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|Açılış
|: 7,1650
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|Önceki Kapanış
|: 7,1700
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7,2044
En Düşük
7,1238
16:148,6236
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427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:13
|16:13
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,1755
|7,1787
|% -0,33
|
|Euro
|8,6256
|8,6301
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,7464
|9,7953
|% -0,64
|
|Frank
|7,9465
|7,9944
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9067
|1,9163
|% -0,39
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|1,64
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.809
|2.851
|-1,00
|
|Tam
|2.799
|2.870
|2,87
|
|Yarım
|1.353
|1.388
|1,39
|
|Çeyrek
|679
|694
|0,69
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,95
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,09
|
|B. Petrol
|58,05
|58,05
|0,25
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Seans Raporu
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