***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.02.2021 14:32
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2021 - 14.01.2021 - 26.01.2021 - 03.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2020 tarihinde sona eren, 300.000.000 TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kayıtlı Sermaye Piyasası Tebliği (II-18.1)'nin 5. Maddesine göre, aynı tutarda kalacak şekilde 5 yıl (2021-2025) uzatılmasına ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, kurulun 20.01.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-522 sayılı yazısıyla onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metni için, 04.02.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığına yapılan başvuru 11.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061401480 nolu yazısı ile onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakalığı izin yazısı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909909
BIST
17:171.533
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -29,17
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:176,9940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:178,4735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0189
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:17404,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,76
|Açılış
|: 404,48
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,60
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|7.709.267
|% 9,98
|
|ISKPL
|38,66
|88.605.982
|% 9,95
|
|BTCIM
|12,15
|32.854.533
|% 9,95
|
|TGSAS
|23,80
|218.874.068
|% -8,95
|
|NIBAS
|34,20
|72.461.859
|% -8,95
|
|KRGYO
|6,25
|76.866.848
|% -8,63
|
|ESEN
|37,98
|217.247.376
|% -8,61
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KOZAL
|142,10
|2.629.497.404
|% -4,44
|
|PETKM
|5,10
|2.619.832.541
|% -0,58
|
|SASA
|37,56
|2.029.157.811
|% -0,79
|
|GUBRF
|74,85
|1.825.981.267
|% 2,32
|
|EKGYO
|2,51
|1.508.660.105
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,52
|1.331.034.600
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,51
|1.508.660.105
|% -1,18
|
|PETKM
|5,10
|2.619.832.541
|% -0,58
|
|TSKB
|1,74
|461.245.662
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,84
|632.239.012
|% -2,74
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9949
|7,0030
|% 0,56
|
|Euro
|8,4721
|8,4780
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,6960
|9,7446
|% 0,43
|
|Frank
|7,8215
|7,8686
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8616
|1,8709
|% 0,57
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-23,90
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|2.685
|2.726
|-25,00
|
|Tam
|2.670
|2.738
|-27,25
|
|Yarım
|1.291
|1.324
|-13,18
|
|Çeyrek
|647
|662
|-6,59
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,10
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|-0,18
|
Seans Raporu
17:15
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