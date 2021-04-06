***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.01.2021 - 14.01.2021 - 26.01.2021 - 03.02.2021 - 16.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı6.Maddesinintadilionaylanmış olup tadil metni Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923814BIST