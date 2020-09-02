***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
02.09.2020 13:29
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin son hali ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 25/08/2020 26/08/2020 10146
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872920
BIST
14:101.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
14:107,3852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
14:108,7549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0229
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
14:10466,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,55
|Açılış
|: 466,13
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler14:08
|PKENT
|1.131,30
|4.490.487
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.655.910
|% 9,99
|
|KENT
|509,40
|11.316.512
|% -10,00
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,38
|68.548.927
|% -7,40
|
|RALYH
|5,67
|8.986.078
|% -5,81
|
|OZBAL
|6,90
|108.925.497
|% -5,74
|
|FENER
|30,90
|611.281.784
|% 9,57
|
|GSRAY
|3,40
|550.816.267
|% 7,26
|
|SISE
|6,18
|436.422.386
|% -0,32
|
|BJKAS
|3,25
|432.105.401
|% 4,84
|
|PETKM
|4,01
|406.382.477
|% 1,26
|
|GSRAY
|3,40
|550.816.267
|% 7,26
|
|BJKAS
|3,25
|432.105.401
|% 4,84
|
|EKGYO
|1,78
|204.064.801
|% 1,14
|
|PETKM
|4,01
|406.382.477
|% 1,26
|
|IHLAS
|0,91
|86.393.233
|% 7,06
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3807
|7,3840
|% 0,22
|
|Euro
|8,7509
|8,7566
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,8357
|9,8850
|% 0,08
|
|Frank
|8,0727
|8,1213
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9622
|1,9720
|% 0,23
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-5,80
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-0,21
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-0,10
|
|Çeyrek
|748
|765
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|0,22
|
Seans Raporu
14:08
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-
14:19IHLAS
Yüzde 7.06 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 327, 369 adet işlem
-
14:18ALMAD
Yüzde 9.63 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 880, 223 adet işlem
-
14:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 75 artarak (% 0.06 ) 1, 223
-
14:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GSRAY, BJKAS, EKGYO
-
14:17GEREL
Yüzde 4.89 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 160, 542 adet işlem