***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
12.04.2021 11:06
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2021 - 14.01.2021 - 26.01.2021 - 03.02.2021 - 16.02.2021
Açıklamalar
Şirket Esas Sözlşemesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 08/04/2021 08/04/2021 10305
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926594
BIST
11:511.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -8,79
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:518,1944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0398
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:519,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0449
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:51458,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,72
|Açılış
|: 458,04
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:51
|PENGD
|4,51
|78.728.962
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|451.419
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|591.593
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|93.151.992
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.665.305
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,12
|38.911.742
|% -9,01
|
|KRTEK
|15,63
|3.477.252
|% -7,51
|
|NTGAZ
|16,49
|768.582.512
|% -0,24
|
|BJKAS
|12,29
|368.488.298
|% 9,93
|
|EREGL
|16,39
|347.564.072
|% 0,49
|
|PETKM
|6,07
|283.403.434
|% 1,00
|
|GARAN
|6,62
|282.981.856
|% -0,30
|
|EKGYO
|1,84
|160.992.728
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,07
|152.989.826
|% -1,43
|
|TSKB
|1,34
|78.736.903
|% -0,74
|
|IHLAS
|0,65
|33.873.840
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,12
|57.645.424
|% -1,75
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1891
|8,1944
|% 0,49
|
|Euro
|9,7383
|9,7481
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,2365
|11,2929
|% 0,85
|
|Frank
|8,8290
|8,8821
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1796
|2,1905
|% 0,54
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,11
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,81
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|0,21
|