***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
07.07.2021 12:04
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin son hali ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 08/04/2021 08/04/2021 10305
6 06/07/2021 07/07/2021 10365
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947523
BIST
12:221.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:228,6843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:2210,2768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:22503,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,62
|Açılış
|: 503,57
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:22
|TUREX
|10,52
|18.787.521
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.826.609
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|LOGO
|37,30
|57.001.276
|% 7,18
|
|PSDTC
|26,78
|22.147.395
|% 6,78
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|33.013.152
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,26
|138.727.825
|% -5,26
|
|DARDL
|14,99
|14.685.496
|% -4,09
|
|ERBOS
|136,80
|40.718.808
|% -3,46
|
|GARAN
|8,74
|628.640.911
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|302.007.617
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,36
|279.826.783
|% -0,19
|
|THYAO
|13,84
|270.371.234
|% -0,29
|
|EREGL
|17,93
|221.630.914
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,26
|302.007.617
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|138.727.825
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|628.640.911
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,36
|279.826.783
|% -0,19
|
|GWIND
|3,81
|194.507.746
|% 1,87
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6801
|8,6843
|% -0,02
|
|Euro
|10,2696
|10,2768
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9422
|12,0021
|% -0,07
|
|Frank
|9,3692
|9,4256
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3086
|2,3202
|% -0,02
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,67
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-7,66
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,70
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|75,43
|75,43
|0,90
|