***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
21.07.2022 17:47
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin son hali ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 21/07/2022 21/07/2022 10622
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047188
BIST
17:342.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -14,45
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
17:3417,7094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1077
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
17:3418,0628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1376
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
17:34971,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 11,10
|Açılış
|: 971,35
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
973,57
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:32
|ULUUN
|25,30
|530.032.379
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|204.177
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|35.162.473
|% 9,99
|
|MARKA
|2,99
|2.199.341
|% 9,93
|
|DOBUR
|50,75
|16.863.185
|% 9,85
|
|LIDER
|24,12
|180.168.218
|% -10,00
|
|ALKA
|40,88
|44.481.783
|% -5,68
|
|SANFM
|15,79
|15.822.734
|% -5,17
|
|FENER
|50,60
|167.743.748
|% -4,89
|
|HUBVC
|9,04
|27.192.956
|% -4,84
|
|THYAO
|51,35
|4.029.825.101
|% 0,00
|
|SISE
|21,10
|1.407.906.759
|% -0,38
|
|EKGYO
|3,00
|1.114.525.503
|% -0,33
|
|ODAS
|3,71
|1.004.680.379
|% 3,63
|
|EREGL
|27,84
|963.512.762
|% -1,42
|
|EKGYO
|3,00
|1.114.525.503
|% -0,33
|
|ODAS
|3,71
|1.004.680.379
|% 3,63
|
|SKBNK
|1,31
|302.698.241
|% 5,65
|
|TSKB
|2,28
|396.673.309
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,59
|763.977.704
|% -0,22
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7067
|17,7201
|% 0,67
|
|Euro
|18,0574
|18,0817
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,0382
|21,1437
|% 0,08
|
|Frank
|18,1433
|18,2526
|% 0,54
|
|Riyal
|4,6998
|4,7234
|% 0,65
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|8,08
|
|Altın Gr.
|973
|973
|12,81
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.632
|6.696
|88,00
|
|Yarım
|3.232
|3.276
|47,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.638
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,08
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,87
|
Seans Raporu
17:32
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17:47
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