***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
22.05.2023 11:06
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin son hali ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 15/05/2023 22/05/2023 10835
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152636
BIST
13:084.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -8,58
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:0819,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:0821,5074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0923
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:081.262,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.263,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:06
|CANTE
|19,36
|120.178.817
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|169.690.416
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.454.312
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.630.272
|% 9,85
|
|BRKO
|4,50
|295.421
|% 9,22
|
|SAMAT
|28,94
|180.130.166
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,86
|22.527.455
|% -6,96
|
|RYSAS
|35,50
|32.745.090
|% -6,92
|
|KLSYN
|3,40
|27.734.976
|% -6,85
|
|AVHOL
|28,90
|360.707.179
|% -5,49
|
|THYAO
|134,40
|1.723.752.123
|% 1,36
|
|ASTOR
|50,45
|945.973.166
|% 3,38
|
|SASA
|104,60
|929.582.418
|% 5,50
|
|EUPWR
|83,90
|921.073.451
|% 7,02
|
|KCHOL
|76,65
|861.888.871
|% -1,73
|
|EKGYO
|6,30
|705.681.166
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,56
|846.591.878
|% -2,04
|
|YKBNK
|9,02
|613.184.816
|% -0,88
|
|AKBNK
|14,79
|700.650.449
|% -1,27
|
|KOZAL
|18,81
|829.705.935
|% 3,35
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8232
|19,8316
|% 0,10
|
|Euro
|21,4908
|21,5092
|% 0,44
|
|Sterlin
|24,5856
|24,7089
|% 0,00
|
|Frank
|22,0566
|22,1895
|% 0,54
|
|Riyal
|5,2688
|5,2952
|% 0,03
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|1,95
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,56
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|37,00
|
|Tam
|9.131
|9.368
|18,53
|
|Yarım
|4.517
|4.666
|59,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.312
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,21
|15,23
|0,01
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-0,15
|