***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008438BIST