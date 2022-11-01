***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
01.11.2022 18:10
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2022 - 30.09.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075975
BIST
17:564.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 66,90
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:5618,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:5618,3842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0194
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3388
17:56985,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,69
|Açılış
|: 985,56
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KRGYO
|8,69
|74.075.013
|% 10,00
|
|GESAN
|180,40
|328.375.495
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|60.859.268
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.790.465
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.323.384
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|118.915.428
|% -9,93
|
|LIDER
|48,38
|154.206.637
|% -8,72
|
|KRTEK
|25,12
|101.600.937
|% -8,19
|
|VERTU
|32,88
|165.272.396
|% -8,16
|
|PNSUT
|46,94
|87.665.553
|% -7,78
|
|THYAO
|102,30
|5.989.245.625
|% 0,99
|
|SASA
|130,90
|4.144.648.720
|% 8,90
|
|ASELS
|33,24
|3.594.626.899
|% 3,17
|
|SISE
|32,90
|3.373.145.363
|% -0,96
|
|AKBNK
|14,50
|3.018.089.630
|% -0,82
|
|EKGYO
|4,48
|2.683.698.117
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,29
|2.600.297.089
|% 0,87
|
|ISCTR
|9,10
|2.411.060.063
|% -2,36
|
|AKBNK
|14,50
|3.018.089.630
|% -0,82
|
|TSKB
|2,98
|602.282.477
|% -1,00
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6138
|18,6243
|% 0,10
|
|Euro
|18,3168
|18,4214
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,2936
|21,4004
|% 0,16
|
|Frank
|18,5513
|18,6630
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% 0,08
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|13,81
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,45
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.632
|6.691
|40,00
|
|Yarım
|3.232
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|1,84
|
Seans Raporu
17:54
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-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de