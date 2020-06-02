***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 48.818.670 52.426.790Satışların MaliyetiNot.28 -32.359.053 -34.502.467TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.459.617 17.924.323BRÜT KAR (ZARAR)16.459.617 17.924.323Genel Yönetim GiderleriNot.29 -3.080.938 -2.525.224Pazarlama GiderleriNot.29 -325.767 -271.540Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 4.151.422 8.493.510Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -2.200.593 -6.038.023ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.003.741 17.583.046Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 551.787 40.216Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-194.592 -26.717FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.360.936 17.596.545Finansman GelirleriNot.33 1.243.902 890.702Finansman GiderleriNot.33 -1.979.279 -6.087.657SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.625.559 12.399.590Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.35 1.330.119 -141.111Dönem Vergi (Gideri) Geliri-721.761 -1.671.089Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.051.880 1.529.978SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.955.678 12.258.479DÖNEM KARI (ZARARI)15.955.678 12.258.479Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.415.454 5.425.165Ana Ortaklık Payları8.540.224 6.833.314Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,20580000 0,16470000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,20580000 0,16470000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.144.039 5.785.559Dönem Karı (Zararı)15.955.678 12.258.479Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.955.678 12.258.479Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.716.887 8.382.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 2.082.794 1.880.423Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler865.027 352.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 879.919 339.489Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 2.255 -95.540Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -17.147 108.785Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler456.380 4.195.842Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -1.111.518 -742.595Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 1.664.249 5.077.327Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -76.821 -64.116Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -19.530 -74.774Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 194.592 108.785Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -1.330.119 141.111Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-551.787 1.703.680Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -551.787 1.703.680İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.091.693 -12.976.149Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -7.072.658 -10.106.709Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 21.624 928.389Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -1.468.578 -3.240.747Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -612.450 -1.114.103Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.682.678 954.867Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -575.620 884.448Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 611.192 2.868.987Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -213.016 -901.418İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-99.509 -3.249.863Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-124.469 -2.424.431Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24.960 -825.432Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.580.872 7.664.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -199.792 167.328Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -1.237.041 -2.046.674YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-61.775 -117.281Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.635.956 26.347Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.635.956 26.347Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.697.731 -143.628Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -1.697.731 -143.628FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-242.125 6.497.357İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları27 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.369.434 22.364.545Kredilerden Nakit Girişleri8 11.369.434 22.364.545Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.428.913 -15.477.020Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -11.428.913 -15.477.020Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 0 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz33 -100.127 -787.385Alınan Faiz33 132.384 148.107Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)33 -214.903 249.110YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.840.139 12.165.635NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.840.139 12.165.635DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.798.341 2.741.114DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.638.480 14.906.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 17.656.561 13.799.275Ticari AlacaklarNot.10 69.067.225 61.994.567İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21.198.759 11.829.433İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar47.868.466 50.165.134Diğer AlacaklarNot.11 4.454.340 4.475.413İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4.252.495 4.241.574İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar201.845 233.839StoklarNot.13 49.734.511 48.265.933Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 1.161.186 645.831Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 0 5.476.227Diğer Dönen VarlıklarNot.26 1.313.929 887.806ARA TOPLAM143.387.752 135.545.052TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR143.387.752 135.545.052DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 6.640 7.191İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.640 7.191Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 6.135.314 6.329.906Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 82.240.000 82.240.000Maddi Duran VarlıklarNot.18 74.599.371 75.013.942Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 5.844 6.009Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.844 6.009Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 97.095 0Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 6.888.419 4.759.408TOPLAM DURAN VARLIKLAR169.972.683 168.356.456TOPLAM VARLIKLAR313.360.435 303.901.508KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18.999.125 8.917.245İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.9 18.999.125 8.917.245Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 2.791.312Ticari BorçlarNot.10 13.315.454 15.998.132İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18.477 845.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar13.296.977 15.152.950Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 353.009 928.629Diğer BorçlarNot.11 1.808.346 1.197.154İlişkili Taraflara Diğer Borçlar461.669 1.895İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.346.677 1.195.259Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.12 288.296 501.312Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 704.290 6.713.268Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 1.544.792 1.353.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar576.470 387.913Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar968.322 966.068Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 44.983 20.023ARA TOPLAM37.058.295 38.421.056TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.058.295 38.421.056UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 0 5.516.826Uzun Vadeli Karşılıklar2.836.290 2.144.928Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 2.836.290 2.144.928Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.836.290 7.661.754TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.894.585 46.082.810ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 176.225.125 167.909.866Ödenmiş Sermaye45.000.000 45.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.690.048 1.690.048Geri Alınmış Paylar (-)-4.523.100 -4.523.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)946.792 946.792Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.734.581 14.959.547Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.418.895 15.418.895Diğer Kazançlar (Kayıplar)-684.314 -459.348Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.343.448 6.621.224Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları102.493.132 48.936.200Net Dönem Karı veya Zararı8.540.224 54.279.155Kontrol Gücü Olmayan Paylar97.240.725 89.908.832TOPLAM ÖZKAYNAKLAR273.465.850 257.818.698TOPLAM KAYNAKLAR313.360.435 303.901.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 15.418.895 -317.048 5.031.934 29.403.717 26.269.241 118.500.479 68.769.813 187.270.292Transferler27 0 0 0 0 0 0 709.002 25.560.239 -26.269.241 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 -127.687 0 0 6.833.314 6.705.629 5.418.987 12.124.616Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 0 0 0 6.833.314 6.833.314 5.425.165 12.258.479Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 -127.687 0 0 0 -127.685 -6.178 -133.863Dönem Sonu Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 15.418.895 -444.735 5.740.936 54.963.953 6.833.314 125.206.106 74.188.800 199.394.906Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -459.348 6.621.224 48.936.200 54.279.155 167.909.866 89.908.832 257.818.698Transferler27 0 0 0 0 0 0 722.223 53.556.932 -54.279.155 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 -224.967 0 0 8.540.224 8.315.258 7.331.898 15.647.156Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 0 0 0 8.540.224 8.540.224 7.415.454 15.955.678Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 -224.967 0 0 0 -224.967 -83.559 -308.526Dönem Sonu Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -684.314 7.343.448 102.493.132 8.540.224 176.225.125 97.240.725 273.465.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15.955.678 12.258.479DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-308.522 -133.863Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-385.656 -167.328Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler77.134 33.465Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri77.134 33.465Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-308.522 -133.863TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.647.156 12.124.616Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.331.898 5.418.987Ana Ortaklık Payları8.315.258 6.705.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848599BIST