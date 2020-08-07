***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 54.916.657 105.790.382 6.097.987 53.363.592Satışların MaliyetiNot.28 -35.746.238 -68.007.432 -3.387.185 -33.504.965TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.170.419 37.782.950 2.710.802 19.858.627BRÜT KAR (ZARAR)19.170.419 37.782.950 2.710.802 19.858.627Genel Yönetim GiderleriNot.29 -5.462.345 -4.907.012 -2.381.407 -2.381.788Pazarlama GiderleriNot.29 -367.059 -505.215 -41.292 -233.675Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 6.991.909 11.885.837 2.840.487 3.392.327Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -6.273.036 -6.620.216 -4.072.443 -582.193ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.059.888 37.636.344 -943.853 20.053.298Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 552.235 80.396 448 40.180Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -5.086 0 -5.086 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) PaylarNot.16 -575.029 -234.957 -380.437 -208.240FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.032.008 37.481.783 -1.328.928 19.885.238Finansman GelirleriNot.33 3.669.175 3.714.137 2.425.273 2.823.435Finansman GiderleriNot.33 -4.151.645 -11.911.338 -2.172.366 -5.823.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.549.538 29.284.582 -1.076.021 16.884.992Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.661.904 -3.841.655 331.785 -3.700.544Dönem Vergi (Gideri) Geliri-598.257 -3.743.483 123.504 -2.072.394Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 2.260.161 -98.172 208.281 -1.628.150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.211.442 25.442.927 -744.236 13.184.448DÖNEM KARI (ZARARI)15.211.442 25.442.927 -744.236 13.184.448Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.784.440 9.769.463 -631.014 4.344.298Ana Ortaklık Payları8.427.002 15.673.464 -113.222 8.840.150Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,20310000 0,37770000 -0,00270000 0,21300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.918.289 46.295.698Dönem Karı (Zararı)15.211.442 25.442.927Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.211.442 25.442.927Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.296.152 12.672.133Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 3.745.322 3.769.063Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.020.313 627.128Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 899.209 696.489Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -12.128 -69.361Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 133.232 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler164.541 4.248.890Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -2.976.858 -3.282.287Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 3.537.619 9.681.949Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -24.093 966Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -372.127 -2.151.738Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 575.029 265.792Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -1.661.904 3.841.656Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-547.149 -80.396Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -547.149 -80.396İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.194.033 12.731.612Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 16.599.833 10.415.309Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 127.521 318.359Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -5.598.344 3.733.012Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -406.902 -2.115.884Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -5.828.991 -1.665.532Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -357.633 1.050.138Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 555.079 733.828Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -125.840 -817.055İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-770.690 1.079.437Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-762.246 1.917.462Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-8.444 -838.025Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.701.627 50.846.672Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -235.308 -952.662Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -1.548.030 -3.598.312YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.158.893 -183.061Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.639.098 58.237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -5.797.991 -241.298FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.706.180 -10.304.222İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları27 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri32.631.534 31.867.277Kredilerden Nakit Girişleri8 32.631.534 31.867.277Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.003.646 -36.076.057Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -21.003.646 -36.076.057Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 0 0Ödenen Temettüler0 -4.980.000Ödenen Faiz33 -377.382 -1.241.790Alınan Faiz33 692.317 470.188Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)33 -236.643 -343.840YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.465.576 35.808.415NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.465.576 35.808.415DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.798.341 2.741.113DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42.263.917 38.549.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 42.387.245 13.799.275Ticari AlacaklarNot.10 45.394.734 61.994.567İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.790.190 11.829.433İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar22.604.544 50.165.134Diğer AlacaklarNot.11 4.348.443 4.475.413İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4.106.241 4.241.574İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar242.202 233.839StoklarNot.13 53.864.277 48.265.933Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 953.928 645.831Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 777.742 5.476.227Diğer Dönen VarlıklarNot.26 1.744.932 887.806ARA TOPLAM149.471.301 135.545.052TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR149.471.301 135.545.052DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 6.640 7.191İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.640 7.191Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 5.754.877 6.329.906Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 82.240.000 82.240.000Maddi Duran VarlıklarNot.18 76.830.696 75.013.942Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 5.679 6.009Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.679 6.009Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 98.805 0Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 7.086.888 4.759.408TOPLAM DURAN VARLIKLAR172.023.585 168.356.456TOPLAM VARLIKLAR321.494.886 303.901.508KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 30.534.689 8.917.245Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 2.791.312Ticari BorçlarNot.10 10.169.141 15.998.132İlişkili Taraflara Ticari Borçlar978.630 845.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.190.511 15.152.950Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 570.996 928.629Diğer BorçlarNot.11 1.752.233 1.197.154İlişkili Taraflara Diğer Borçlar462.471 1.895İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.289.762 1.195.259Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.12 375.472 501.312Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 598.257 6.713.268Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 1.481.567 1.353.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar527.627 387.913Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar953.940 966.068Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 11.579 20.023ARA TOPLAM45.493.934 38.421.056TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.493.934 38.421.056UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 0 5.516.826Uzun Vadeli Karşılıklar2.904.423 2.144.928Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 2.904.423 2.144.928TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.904.423 7.661.754TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER48.398.357 46.082.810ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 176.487.867 167.909.866Ödenmiş Sermaye45.000.000 45.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.690.048 1.690.048Geri Alınmış Paylar (-)-4.523.100 -4.523.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)946.792 946.792Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.774.883 14.959.547Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.418.895 15.418.895Diğer Kazançlar (Kayıplar)-644.012 -459.348Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.472.577 6.621.224Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları102.699.665 48.936.200Net Dönem Karı veya Zararı8.427.002 54.279.155Kontrol Gücü Olmayan Paylar96.608.662 89.908.832TOPLAM ÖZKAYNAKLAR273.096.529 257.818.698TOPLAM KAYNAKLAR321.494.886 303.901.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 -317.048 15.418.895 5.031.934 29.403.717 26.269.241 118.500.479 68.769.813 187.270.292Transferler27 0 0 0 0 0 0 1.589.291 24.679.950 -26.269.241 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 -275.496 0 0 0 15.673.464 15.397.967 9.709.517 25.107.484Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 0 0 0 15.673.464 15.673.464 9.769.463 25.442.927Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 -275.496 0 0 0 0 -275.496 -59.947 -335.443Kar Payları27 0 0 0 420.000 0 0 0 -5.400.000 0 -4.980.000 0 -4.980.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)27 0 0 0 0 0 0 0 252.535 0 252.535 0 252.535Dönem Sonu Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 4.523.100 946.792 -592.544 15.418.895 6.621.224 48.936.200 15.673.464 129.170.979 78.479.329 207.650.308Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 -459.348 15.418.895 6.621.224 48.936.200 54.279.155 167.909.866 89.908.832 257.818.698Transferler27 0 0 0 0 0 0 851.353 53.427.802 -54.279.155 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 -184.666 0 0 0 8.427.002 8.242.336 6.699.832 14.942.168Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 0 0 0 8.427.002 8.427.002 6.784.440 15.211.442Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 -184.666 0 0 0 0 -184.666 -84.610 -269.276Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)27 0 0 0 0 0 0 0 335.663 0 335.663 0 335.663Dönem Sonu Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 644.012 15.418.895 7.472.577 102.699.665 8.427.002 176.487.867 96.608.662 273.096.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not.36 15.211.442 25.442.927 -744.236 13.184.448DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-269.274 -335.443 39.251 -201.580Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-336.592 -419.304 49.064 -251.975Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler67.318 83.861 -9.813 50.395Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri67.318 83.861 -9.813 50.395Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-269.274 -335.443 39.251 -201.580TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.942.168 25.107.484 -704.985 12.982.868Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.699.832 9.709.517 -632.065 4.290.530Ana Ortaklık Payları8.242.336 15.397.967 -72.920 8.692.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866727BIST