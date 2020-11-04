***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 92.518.613 164.375.464 37.601.956 58.585.082Satışların MaliyetiNot.28 -58.056.240 -108.043.247 -22.310.002 -40.035.815TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.462.373 56.332.217 15.291.954 18.549.267BRÜT KAR (ZARAR)34.462.373 56.332.217 15.291.954 18.549.267Genel Yönetim GiderleriNot.29 -7.898.734 -7.324.094 -2.436.389 -2.417.082Pazarlama GiderleriNot.29 -701.669 -783.295 -334.610 -278.080Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 9.742.548 13.808.675 2.750.639 1.922.838Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -8.269.954 -7.253.287 -1.996.918 -633.071ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.334.564 54.780.216 13.274.676 17.143.872Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 694.292 79.589 142.057 0Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -10.794 0 -5.708 -807Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) PaylarNot.16 -805.956 -453.279 -230.927 -218.322FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.212.106 54.406.526 13.180.098 16.924.743Finansman GelirleriNot.33 7.880.630 8.507.370 4.211.455 4.793.233Finansman GiderleriNot.33 -5.562.620 -17.062.395 -1.410.975 -5.151.057SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.530.116 45.851.501 15.980.578 16.566.919Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.848.658 -7.499.994 -3.510.562 -3.658.339Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.766.769 -5.460.908 -2.168.512 -1.717.425Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 918.111 -2.039.086 -1.342.050 -1.940.914SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.681.458 38.351.507 12.470.016 12.908.580DÖNEM KARI (ZARARI)27.681.458 38.351.507 12.470.016 12.908.580Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.649.270 15.250.689 3.864.829 5.481.226Ana Ortaklık Payları17.032.188 23.100.818 8.605.187 7.427.354Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 0,27360000 0,55660000 0,20740000 0,17900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.985.953 70.927.411Dönem Karı (Zararı)27.681.458 38.351.507Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.681.458 38.351.507Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.422.414 18.066.990Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 5.737.386 5.678.679Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.045.239 1.013.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,44 999.306 628.498Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -23.904 -30.809Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 69.837 415.349Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.331.327 2.694.493Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -6.638.378 -7.864.770Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 4.443.228 13.373.775Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 70.265 -40.822Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -206.442 -2.773.690Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 805.956 415.349Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.848.658 7.499.994Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-683.498 765.437Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -683.498 765.437İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.165.097 22.489.339Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 2.164.340 12.653.580Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.780.196 427.589Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 5.902.530 737.774Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -2.398.569 -2.493.238Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -11.527.328 1.366.225Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 101.520 828.883Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 581.547 1.141.148Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -255.986 8.795.980İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler486.653 -968.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)487.020 -69.631Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-367 -898.971Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.938.775 78.907.836Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -404.792 458.661Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -1.548.030 -8.439.086YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.040.157 -765.437Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.906.926 58.237Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.906.926 58.237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.947.083 -823.674Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -5.947.083 -823.674FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.166.043 -61.588.601Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri35.124.066 40.390.908Kredilerden Nakit Girişleri8 35.124.066 40.390.908Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -31.982.236 -96.204.307Ödenen Temettüler-4.793.894 -4.980.000Ödenen Faiz33 -509.876 -3.280.407Alınan Faiz33 1.242.251 642.600Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)33 -246.354 1.842.605YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.779.753 8.573.373NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.779.753 8.573.373DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.798.341 2.741.113DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.578.094 11.314.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 37.716.343 13.799.275Ticari AlacaklarNot.10 59.830.227 61.994.567İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23.662.189 11.829.433İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar36.168.038 50.165.134Diğer AlacaklarNot.11 2.695.768 4.475.413İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.279.961 4.241.574İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar415.807 233.839StoklarNot.13 42.363.403 48.265.933Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 2.932.904 645.831Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 854.551 5.476.227Diğer Dönen VarlıklarNot.26 518.564 887.806ARA TOPLAM146.911.760 135.545.052TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR146.911.760 135.545.052DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 6.640 7.191İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.640 7.191Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 5.523.950 6.329.906Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 82.240.000 82.240.000Maddi Duran VarlıklarNot.18 74.875.030 75.013.942Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 5.513 6.009Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.513 6.009Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 111.496 0Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 5.725.887 4.759.408TOPLAM DURAN VARLIKLAR168.488.516 168.356.456TOPLAM VARLIKLAR315.400.276 303.901.508KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 20.367.212 8.917.245Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 2.791.312Ticari BorçlarNot.10 4.470.804 15.998.132İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8.983 845.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.461.821 15.152.950Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 1.030.149 928.629Diğer BorçlarNot.11 1.778.701 1.197.154İlişkili Taraflara Diğer Borçlar203.727 1.895İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.574.974 1.195.259Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.12 245.326 501.312Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 2.766.769 6.713.268Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 1.730.117 1.353.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar787.953 387.913Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar942.164 966.068Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 19.656 20.023ARA TOPLAM32.408.734 38.421.056TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.408.734 38.421.056UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 0 5.516.826Uzun Vadeli Karşılıklar2.744.195 2.144.928Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 2.744.195 2.144.928TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.744.195 7.661.754TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.152.929 46.082.810ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 179.787.684 167.909.866Ödenmiş Sermaye67.500.000 45.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.690.048 1.690.048Geri Alınmış Paylar (-)-4.523.100 -4.523.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.401.792 946.792Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.864.514 14.959.547Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.418.895 15.418.895Diğer Kazançlar (Kayıplar)-554.381 -459.348Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.651.525 6.621.224Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları73.170.717 48.936.200Net Dönem Karı veya Zararı17.032.188 54.279.155Kontrol Gücü Olmayan Paylar100.459.663 89.908.832TOPLAM ÖZKAYNAKLAR280.247.347 257.818.698TOPLAM KAYNAKLAR315.400.276 303.901.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 15.418.895 -317.048 5.031.934 29.403.717 26.269.241 118.500.479 68.769.813 187.270.292Transferler27 0 0 0 0 0 0 1.589.291 24.679.950 -26.269.241 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 -334.320 0 0 23.100.818 22.766.497 22.766.497Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 0 0 0 23.100.818 23.100.818 15.250.689 38.351.507Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 -334.320 0 0 0 -334.320 -32.609 -366.929Kar Payları27 0 0 0 420.000 0 0 0 -5.400.000 0 -4.980.000 0 -4.980.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)27 0 0 0 0 0 0 0 252.535 0 252.533 0 252.533Dönem Sonu Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -651.368 6.621.225 48.936.202 23.100.818 136.539.510 83.987.892 220.527.402Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -459.348 6.621.224 48.936.200 54.279.155 167.909.866 89.908.832 257.818.698Transferler27 22.500.000 0 0 0 0 0 2.030.301 29.748.854 -54.279.155 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 -95.033 0 0 17.032.188 16.937.154 10.550.832 27.487.986Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 0 0 0 17.032.188 17.032.188 10.649.270 27.681.458Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 -95.033 0 0 0 -95.033 -98.439 -193.472Kar Payları27 0 0 0 455.000 0 0 0 -5.850.000 0 -5.395.000 0 -5.395.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)27 0 0 0 0 0 0 0 335.663 0 335.663 0 335.663Dönem Sonu Bakiyeler27 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -554.381 8.651.525 73.170.717 17.032.188 179.787.684 100.459.663 280.247.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not.36 27.681.458 38.351.507 12.470.016 12.908.580DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-193.472 -366.928 75.802 -31.485Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-241.840 -458.660 94.752 -39.356Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler48.368 91.732 -18.950 7.871Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri48.368 91.732 -18.950 7.871Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-193.472 -366.928 75.802 -31.485TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.487.986 37.984.579 12.545.818 12.877.095Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.550.832 15.218.082 3.851.000 5.508.563Ana Ortaklık Payları16.937.154 22.766.497 8.694.818 7.368.532http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886196BIST