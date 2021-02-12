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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2021 18:11



***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.29 123.651.857 215.979.905
Satışların Maliyeti
Not.29 -76.509.610 -142.580.382
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.142.247 73.399.523
BRÜT KAR (ZARAR)
47.142.247 73.399.523
Genel Yönetim Giderleri
Not.30 -10.190.439 -9.919.619
Pazarlama Giderleri
Not.30 -949.513 -1.106.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.32 13.073.374 20.359.163
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.32 -12.145.990 -5.737.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.929.679 76.994.779
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.33 6.383.333 17.586.982
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.33 -34.310 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
Not.16 -518.428 4.901.365
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.760.274 26.990.629 54.952.836



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909406


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KONTR 94,70 94.056.421 % 9,99  
BAKAB 29,06 57.680.695 % 9,99  
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Altın Ons 1.827 1.827 0,86  
Altın Gr. 413 413 0,52  
Cumhuriyet 2.739 2.781 -29,00  
Tam 2.724 2.795 -32,32  
Yarım 1.317 1.352 -15,63  
Çeyrek 660 676 -7,82  
Gümüş.Ons 27,33 27,36 0,33  
Gümüş Gr. 6,19 6,19 0,09  
B. Petrol 61,80 61,80 0,66  
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