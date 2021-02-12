***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.29 123.651.857 215.979.905Satışların MaliyetiNot.29 -76.509.610 -142.580.382TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.142.247 73.399.523BRÜT KAR (ZARAR)47.142.247 73.399.523Genel Yönetim GiderleriNot.30 -10.190.439 -9.919.619Pazarlama GiderleriNot.30 -949.513 -1.106.820Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.32 13.073.374 20.359.163Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.32 -12.145.990 -5.737.468ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.929.679 76.994.779Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.33 6.383.333 17.586.982Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.33 -34.310 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) PaylarNot.16 -518.428 4.901.365FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.760.274 26.990.629 54.952.836http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909406BIST