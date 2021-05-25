***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.29 69.913.817 48.818.670Satışların MaliyetiNot.29 -42.274.655 -32.359.053TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.639.162 16.459.617BRÜT KAR (ZARAR)27.639.162 16.459.617Genel Yönetim GiderleriNot.30 -2.708.882 -3.080.938Pazarlama GiderleriNot.30 -456.028 -325.767Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.32 5.490.097 4.151.422Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.32 -3.559.685 -2.200.593ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.404.664 15.003.741Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.33 486.170 551.787Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.33 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) PaylarNot.16 -41.430 -194.592FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.849.404 15.360.936Finansman GelirleriNot.34 7.360.929 1.243.902Finansman GiderleriNot.34 -1.297.721 -1.979.279SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.912.612 14.625.559Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.36 -7.444.375 1.330.119Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.747.088 -721.761Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.697.287 2.051.880SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.468.237 15.955.678DÖNEM KARI (ZARARI)25.468.237 15.955.678Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.547.045 7.415.454Ana Ortaklık Payları12.921.192 8.540.224Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.37 0,20760000 0,20580000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.37 0,20760000 0,20580000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.205.018 4.144.039Dönem Karı (Zararı)25.468.237 15.955.678Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)25.468.237 15.955.678Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.928.839 1.716.886Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 1.879.401 2.082.794Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-93.007 -17.147Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23 -93.007 -17.147Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler501.096 882.174Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23,25 506.028 879.919Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 -4.932 2.255Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.358.286 456.380Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -6.451.581 -1.111.518Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 878.281 1.664.249Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 143.504 -76.821Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 71.510 -19.530Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 41.430 194.592Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 7.444.375 -1.330.119Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-486.170 -551.788Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler33 -486.170 -551.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.892.019 -12.091.693Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -4.146.067 -7.072.658Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 65.100 21.624Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 11.993.919 -1.468.578Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -2.999.514 -612.450Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.996.830 -2.682.678Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 710.174 -575.620Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 857.767 611.192Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 572.926 -213.016İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.834.544 -99.509Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.823.718 -124.469Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.826 24.960Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları38.289.095 5.580.871Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -164.673 -199.791Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -919.404 -1.237.041YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI132.576 -61.775Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.197.381 1.635.956Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.197.381 1.635.956Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.064.805 -1.697.731Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -1.064.805 -1.697.731FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI472.291 -242.125İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları28 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 11.369.434Kredilerden Nakit Girişleri8 0 11.369.434Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.532 -11.428.913Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.532 -11.428.913Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -15.085 0Ödenen Temettüler28 0 0Ödenen Faiz34 -412.559 -100.127Alınan Faiz34 909.348 132.384Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)34 -6.881 -214.903YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.809.885 3.840.139NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.809.885 3.840.139DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ48.081.505 13.798.341DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ85.891.390 17.638.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 85.984.397 48.081.505Ticari AlacaklarNot.10 61.225.926 57.079.859İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13.373.567 20.984.911İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar47.852.359 36.094.948Diğer AlacaklarNot.11 2.424.421 2.489.521İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.360.393 2.155.803İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar64.028 333.718StoklarNot.13 36.887.460 48.881.379Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 3.288.733 361.949Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.26 79.648 2.834.406Diğer Dönen VarlıklarNot.27 134.553 649.421ARA TOPLAM190.025.138 160.378.040TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR190.025.138 160.378.040DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 6.640 6.640İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.640 6.640Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 5.867.251 5.826.677Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 87.775.125 87.775.125Maddi Duran VarlıklarNot.18 74.548.775 75.524.505Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.20 455.628 502.426Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 5.183 5.346Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.183 5.346Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 72.730 0Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.36 1.605.518 6.272.433TOPLAM DURAN VARLIKLAR170.336.850 175.913.152TOPLAM VARLIKLAR360.361.988 336.291.192KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 21.183.680 21.129.079İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21.183.680 21.129.079Banka Kredileri21.050.725 20.953.309Kiralama İşlemlerinden Borçlar132.955 175.770Ticari BorçlarNot.10 5.498.028 8.494.858İlişkili Taraflara Ticari Borçlar34.178 2.551.010İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.463.850 5.943.848Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.21 1.455.513 745.339Diğer BorçlarNot.11 1.979.120 1.121.353İlişkili Taraflara Diğer Borçlar258.066 258.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.721.054 863.287Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.12 2.024.180 1.451.253Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.36 2.747.088 3.795.110Kısa Vadeli KarşılıklarNot.23 2.228.804 1.882.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.302.124 951.044Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar926.680 931.612Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.27 23.192 12.366ARA TOPLAM37.139.605 38.632.014TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.139.605 38.632.014UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 308.698 308.698İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar308.698 308.698Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar308.698 308.698Uzun Vadeli KarşılıklarNot.25 2.693.152 2.538.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.693.152 2.538.204TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.001.850 2.846.902TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.141.455 41.478.916ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.28 203.693.989 190.657.140Ödenmiş Sermaye67.500.000 67.500.000Sermaye Düzeltme Farkları1.690.048 1.690.048Geri Alınmış Paylar (-)-4.523.100 -4.523.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.401.792 1.401.792Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.129.104 15.013.448Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.418.895 15.418.895Diğer Kazançlar (Kayıplar)-289.791 -405.447Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.651.525 8.651.525Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları100.923.428 73.986.698Net Dönem Karı veya Zararı12.921.192 26.936.729Kontrol Gücü Olmayan Paylar116.526.544 104.155.136TOPLAM ÖZKAYNAKLAR320.220.533 294.812.276TOPLAM KAYNAKLAR360.361.988 336.291.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -459.348 6.621.224 48.936.200 54.279.155 167.909.866 89.908.832 257.818.698Transferler28 0 0 0 0 0 0 722.223 53.556.932 -54.279.155 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 0 0 0 0 0 -224.967 0 0 8.540.224 8.315.258 7.331.898 15.647.156Dönem Karı (Zararı)28 0 0 0 0 0 0 0 0 8.540.224 8.540.224 7.415.454 15.955.678Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 0 0 0 0 0 -224.967 0 0 0 -224.967 -83.559 -308.526Kar Payları28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler28 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -684.314 7.343.448 102.493.132 8.540.224 176.225.125 97.240.725 273.465.850Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -405.447 8.651.525 73.986.698 26.936.729 190.657.140 104.155.136 294.812.276Transferler28 0 0 0 0 0 0 26.936.729 -26.936.729 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 0 0 0 0 0 115.655 0 0 12.921.192 13.036.848 12.371.407 25.408.255Dönem Karı (Zararı)28 0 0 0 0 0 0 0 0 12.921.192 12.921.192 12.547.045 25.468.237Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 0 0 0 0 0 115.655 0 0 0 115.655 -175.637 -59.982Kar Payları28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler28 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -289.791 8.651.525 100.923.428 12.921.192 203.693.989 116.526.544 320.220.533Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not.37 25.468.237 15.955.678DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-59.982 -308.522Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-172.357 -385.656Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları82.004Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30.371 77.134Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30.371 77.134Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-59.982 -308.522TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.408.255 15.647.156Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.371.407 7.331.898Ana Ortaklık Payları13.036.848 8.315.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937985BIST