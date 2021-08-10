***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.29 146.237.496 54.916.657 76.323.679 6.097.987Satışların MaliyetiNot.29 -88.592.159 -35.746.238 Not.32 -6.560.647 -6.273.036 -3.000.962 -4.072.443ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)53.503.268 14.059.888 27.098.604 -943.853Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.33 864.289 552.235 378.119 448Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.33 -25.735 -5.086 -25.735 -5.086Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) PaylarNot.16 49.972 -575.029 91.402 -380.437FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)54.391.794 14.032.008 27.542.390 -1.328.928Finansman GelirleriNot.34 12.357.969 3.669.175 4.997.040 2.425.273Finansman GiderleriNot.34 -2.531.577 -4.151.645 -1.233.856 -2.172.366SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.218.186 13.549.538 31.305.574 -1.076.021Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.413.053 1.661.904 -6.968.678 331.785Dönem Vergi (Gideri) Geliri-5.691.001 -598.257 -2.943.913 123.504Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.36 -8.722.052 2.260.161 -4.024.765 208.281SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)49.805.133 15.211.442 24.336.896 -744.236DÖNEM KARI (ZARARI)49.805.133 15.211.442 24.336.896 -744.236Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27.176.977 6.784.440 14.629.932 -631.014Ana Ortaklık Payları22.628.156 8.427.002 9.706.964 -113.222Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.37 0,30290000 0,20310000 0,15590000 -0,00270000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.920.659 20.918.289Dönem Karı (Zararı)49.805.133 15.211.442Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)49.805.133 15.211.442Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.447.902 3.296.152Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 3.890.030 3.745.322Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.168.662 1.020.313Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23,25 1.290.477 899.209Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 19.466 -12.128Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23 -141.281 133.232Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.135.315 164.541Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -4.498.724 -2.976.858Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 1.925.074 3.537.619Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 137.742 -24.093Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 300.593 -372.127Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 -49.972 575.029Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 14.413.053 -1.661.904Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-838.556 -547.149Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler33 -838.556 -547.149İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.543.062 4.194.033Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -11.224.410 16.599.833Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -167.019 127.521Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 21.019.040 -5.598.344Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -6.069.136 -406.902Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -507.723 -5.828.991Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 1.083.613 -357.633Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.191.551 555.079Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 655.216 -125.840İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler561.930 -770.690Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)548.767 -762.246Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13.163 -8.444Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları73.796.097 22.701.627Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -470.883 -235.308Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -3.404.555 -1.548.030YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.647.787 -4.158.893Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.765.882 1.639.098Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.765.882 1.639.098Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.963.669 -5.797.991Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -2.963.669 -5.797.991Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -450.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.023.593 11.706.180Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.077 32.631.534Kredilerden Nakit Girişleri8 10.077 32.631.534Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.734.050 -21.003.646Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -20.734.050 -21.003.646Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -28.782 0Ödenen Faiz34 -588.877 -377.382Alınan Faiz34 2.335.664 692.317Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)34 -17.625 -236.643YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.249.279 28.465.576NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.249.279 28.465.576DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ48.081.505 13.798.341DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ97.330.784 42.263.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 97.468.650 48.081.505Ticari AlacaklarNot.10 68.304.269 57.079.859İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar13.654.388 20.984.911İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar54.649.881 36.094.948Diğer AlacaklarNot.11 2.656.540 2.489.521İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.401.392 2.155.803İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar255.148 333.718StoklarNot.13 27.862.339 48.881.379Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 6.227.339 361.949Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.26 2.864.013 2.834.406Diğer Dönen VarlıklarNot.27 100.654 649.421ARA TOPLAM205.483.804 160.378.040TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR205.483.804 160.378.040DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 6.640 6.640İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.640 6.640Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 5.937.085 5.826.677Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 88.225.125 87.775.125Maddi Duran VarlıklarNot.18 74.140.193 75.524.505Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.20 408.830 502.426Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 5.018 5.346Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.018 5.346Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 203.746 0Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.36 0 6.272.433TOPLAM DURAN VARLIKLAR168.926.637 175.913.152TOPLAM VARLIKLAR374.410.441 336.291.192KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar107.442 21.129.079İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 107.442 21.129.079Banka Kredileri18.690 20.953.309Kiralama İşlemlerinden Borçlar88.752 175.770Ticari BorçlarNot.10 7.987.135 8.494.858İlişkili Taraflara Ticari Borçlar57.130 2.551.010İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.930.005 5.943.848Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.21 1.828.952 745.339Diğer BorçlarNot.11 3.312.904 1.121.353İlişkili Taraflara Diğer Borçlar397.887 258.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.915.017 863.287Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.12 2.106.469 1.451.253Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.36 5.691.001 3.795.110Kısa Vadeli KarşılıklarNot.23 2.523.243 1.882.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.572.165 951.044Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar951.078 931.612Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.27 25.529 12.366ARA TOPLAM23.582.675 38.632.014TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.582.675 38.632.014UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar308.698 308.698İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 308.698 308.698Kiralama İşlemlerinden Borçlar308.698 308.698Uzun Vadeli KarşılıklarNot.25 3.207.559 2.538.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.207.559 2.538.204Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.36 2.451.498 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.967.755 2.846.902TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER29.550.430 41.478.916ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.28 213.472.585 190.657.140Ödenmiş Sermaye81.000.000 67.500.000Sermaye Düzeltme Farkları1.690.048 1.690.048Geri Alınmış Paylar (-)-4.523.100 -4.523.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.401.792 1.401.792Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.010.980 15.013.448Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.418.895 15.418.895Diğer Kazançlar (Kayıplar)-407.915 -405.447Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.651.525 8.651.525Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları87.613.184 73.986.698Net Dönem Karı veya Zararı22.628.156 26.936.729Kontrol Gücü Olmayan Paylar131.387.426 104.155.136TOPLAM ÖZKAYNAKLAR344.860.011 294.812.276TOPLAM KAYNAKLAR374.410.441 336.291.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -459.348 6.621.224 48.936.200 54.279.155 167.909.866 89.908.832 257.818.698Transferler28 0 0 0 0 0 0 851.353 53.427.802 -54.279.155 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 0 0 0 0 0 -184.666 0 0 8.427.002 8.242.336 6.699.832 14.942.168Dönem Karı (Zararı)28 0 0 0 0 0 0 0 0 8.427.002 8.427.002 6.784.440 15.211.442Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 0 0 0 0 0 -184.666 0 0 0 -184.666 -84.610 -269.276Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)28 0 0 0 0 0 0 0 335.663 0 335.663 0 335.663Dönem Sonu Bakiyeler28 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -644.012 7.472.577 102.699.665 8.427.002 176.487.867 96.608.662 273.096.529Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -405.447 8.651.525 73.986.698 26.936.729 190.657.140 104.155.136 294.812.276Diğer Düzeltmeler28 0 0 0 0 0 0 0 189.756 0 189.756 0 189.756Transferler28 13.500.000 0 0 0 0 0 0 13.436.729 -26.936.729 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 0 0 0 0 0 -2.469 0 0 22.628.156 22.625.686 27.232.290 49.857.976Dönem Karı (Zararı)28 0 0 0 0 0 0 0 0 22.628.156 22.628.156 27.176.977 49.805.133Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 0 0 0 0 0 -2.469 0 0 0 -2.469 55.312 52.843Dönem Sonu Bakiyeler28 81.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -407.915 8.651.525 87.613.184 22.628.156 213.472.585 131.387.426 344.860.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not.36 49.805.133 15.211.442 24.336.896 -744.236DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52.843 -269.274 112.825 39.251Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.715 -336.592 166.642 49.064Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar vey