***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.29 222.736.250 92.518.613 76.498.754 37.601.956Satışların MaliyetiNot.29 -137.262.406 -58.056.240 -48.670.247 -22.310.002TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)85.473.844 34.462.373 27.828.507 15.291.954BRÜT KAR (ZARAR)85.473.844 34.462.373 27.828.507 15.291.954Genel Yönetim GiderleriNot.30 -8.817.505 -7.898.734 -2.546.522 -2.436.389Pazarlama GiderleriNot.30 -1.334.086 -701.669 -443.371 -334.610Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.32 11.309.825 9.742.548 1.729.549 2.750.639Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.32 -7.034.009 -8.269.954 -473.362 -1.996.918ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.598.069 27.334.564 26.094.801 13.274.676Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.33 1.367.126 694.292 502.837 142.057Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.33 -25.735 -10.794 0 -5.708Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) PaylarNot.16 647.944 -805.956 597.972 -230.927FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)81.587.404 27.212.106 27.195.610 13.180.098Finansman GelirleriNot.34 17.774.250 7.880.630 5.416.281 4.211.455Finansman GiderleriNot.34 -5.483.852 -5.562.620 -2.952.275 -1.410.975SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)93.877.802 29.530.116 29.659.616 15.980.578Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.413.432 -1.848.658 -4.000.379 -3.510.562Dönem Vergi (Gideri) Geliri-9.199.031 -2.766.769 -3.508.030 -2.168.512Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.36 -9.214.401 918.111 -492.349 -1.342.050SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)75.464.370 27.681.458 25.659.237 12.470.016DÖNEM KARI (ZARARI)75.464.370 27.681.458 25.659.237 12.470.016Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar38.559.282 10.649.270 11.382.303 3.864.829Ana Ortaklık Payları36.905.088 17.032.188 14.276.934 8.605.187Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.37 0,49400000 0,27360000 0,19110000 0,20740000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI90.876.324 28.985.953Dönem Karı (Zararı)75.464.370 27.681.458Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.976.399 6.422.414Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 5.940.943 5.737.386Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler749.392 1.045.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22,24 1.059.436 999.306Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -22.451 -23.904Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -287.593 69.837Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.711.856 -2.331.327Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -10.181.312 -6.638.378Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 4.851.503 4.443.228Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -64.663 70.265Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 682.616 -206.442Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 -647.944 805.956Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 18.413.432 1.848.658Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.341.392 -683.498Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -1.341.392 -683.498Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler573.824 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.072.656 -3.165.097Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -27.633.492 2.164.340Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -627.332 1.780.196Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 24.065.394 5.902.530Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -1.239.146 -2.398.569Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 5.994.227 -11.527.328Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 1.292.666 101.520Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 818.967 581.547Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 202.646 -255.986İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler198.726 486.653Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)178.955 487.020Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19.771 -367Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları97.513.425 30.938.775Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -1.036.348 -404.792Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -5.600.753 -1.548.030YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.525.557 -4.040.157Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.929.794 1.906.926Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.929.794 1.906.926Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.005.351 -5.947.083Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -14.005.351 -5.947.083Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -450.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.127.347 -1.166.043Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri72.880 35.124.066Kredilerden Nakit Girişleri8 72.880 35.124.066Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.812.241 -31.982.236Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -20.812.241 -31.982.236Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -41.045 0Ödenen Temettüler0 -4.793.894Ödenen Faiz33 -601.141 -509.876Alınan Faiz33 4.285.407 1.242.251Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)33 -31.207 -246.354YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.223.420 23.779.753NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.223.420 23.779.753DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ48.081.505 13.798.341DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ109.304.925 37.578.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 109.589.105 48.081.505Ticari AlacaklarNot.10 84.713.351 57.079.859İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.190.416 20.984.911İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar62.522.935 36.094.948Diğer AlacaklarNot.11 3.116.853 2.489.521İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.862.905 2.155.803İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar253.948 333.718StoklarNot.13 24.815.985 48.881.379Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 1.326.362 361.949Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.26 5.914.600 2.834.406Diğer Dönen VarlıklarNot.27 611.461 649.421ARA TOPLAM230.087.717 160.378.040TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR230.087.717 160.378.040DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNo.11 6.640 6.640İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.640 6.640Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 6.546.918 5.826.677Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 88.225.125 87.775.125Maddi Duran VarlıklarNot.18 83.093.282 75.524.505Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.20 362.033 502.426Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 4.851 5.346Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.851 5.346Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 274.733 0Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.36 0 6.272.433TOPLAM DURAN VARLIKLAR178.513.582 175.913.152TOPLAM VARLIKLAR408.601.299 336.291.192KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar46.419 21.129.079İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 46.419 21.129.079Banka Kredileri3.303 20.953.309Kiralama İşlemlerinden Borçlar43.116 175.770Ticari BorçlarNot.10 14.489.085 8.494.858İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.837.671 2.551.010İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.651.414 5.943.848Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.21 2.038.005 745.339Diğer BorçlarNot.11 1.940.320 1.121.353İlişkili Taraflara Diğer Borçlar175.025 258.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.765.295 863.287Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.12 1.653.899 1.451.253Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.36 9.199.031 3.795.110Kısa Vadeli KarşılıklarNot.23 2.369.031 1.882.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.459.870 951.044Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar909.161 931.612Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.27 32.137 12.366ARA TOPLAM31.767.927 38.632.014TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.767.927 38.632.014UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar308.698 308.698İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 308.698 308.698Kiralama İşlemlerinden Borçlar308.698 308.698Uzun Vadeli KarşılıklarNot.25 3.088.814 2.538.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.088.814 2.538.204Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.36 2.936.622 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.334.134 2.846.902TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER38.102.061 41.478.916ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.28 227.759.482 190.657.140Ödenmiş Sermaye81.000.000 67.500.000Sermaye Düzeltme Farkları1.690.048 1.690.048Geri Alınmış Paylar (-)-4.523.100 -4.523.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.401.792 1.401.792Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.020.945 15.013.448Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.418.895 15.418.895Diğer Kazançlar (Kayıplar)-397.950 -405.447Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.651.525 8.651.525Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları87.613.184 73.986.698Net Dönem Karı veya Zararı36.905.088 26.936.729Kontrol Gücü Olmayan Paylar142.739.756 104.155.136TOPLAM ÖZKAYNAKLAR370.499.238 294.812.276TOPLAM KAYNAKLAR408.601.299 336.291.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 -459.348 15.418.895 6.621.224 48.936.200 54.279.155 167.909.866 89.908.832 257.818.698Transferler27 22.500.000 0 0 0 0 0 2.030.301 29.748.854 -54.279.155 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 -95.033 0 0 0 17.032.188 16.937.154 10.550.832 27.487.986Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 0 0 0 17.032.188 17.032.188 10.649.270 27.681.458Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 -95.033 0 0 0 0 -95.033 -98.439 -193.472Kar Payları27 0 0 455.000 0 0 0 -5.850.000 0 -5.395.000 0 -5.395.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)27 0 0 0 0 0 0 0 335.663 0 335.663 0 335.663Dönem Sonu Bakiyeler27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 -554.381 lı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 7.498 0 0 0 36.905.088 36.912.585 38.584.620 75.497.205Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 0 0 0 36.905.088 36.905.088 38.559.282 75.464.370Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 7.498 0 0 0 0 7.498 25.337 32.835Kar Payları27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)27 0 0 0 0 0 0 0 189.757 0 187.757 0 187.757Dönem Sonu Bakiyeler27 81.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 -397.949 15.418.895 8.651.525 87.613.184 36.905.088 227.759.482 142.739.756 370.499.238Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not.36 75.464.370 27.681.458 25.659.237 12.470.016DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar32.835 -193.472 -20.006 75.802Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.807 -241.840 -39.092 94.752Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar72.296 0 11.861 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.346 48.368 7.225 -18.950Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.346 48.368 7.225 -18.950Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.835 -193.472 -20.006 75.802TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.497.205 27.487.986 25.639.231 12.545.818Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar38.584.620 10.550.832 11.595.462 3.851.000Ana Ortaklık Payları36.912.585 16.937.154 14.043.769 8.694.818http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974548BIST