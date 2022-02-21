***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.29 322.271.056 123.651.857Satışların MaliyetiNot.29 -191.130.096 -76.509.610TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)131.140.960 47.142.247BRÜT KAR (ZARAR)131.140.960 47.142.247Genel Yönetim GiderleriNot.30 -1.730.106 -10.190.439Pazarlama GiderleriNot.30 -12.005.245 -949.513Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.32 29.754.564 13.073.374Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.32 -10.238.058 -12.145.990ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)136.922.115 36.929.679Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.33 15.752.001 6.383.333Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.33 -25.735 -34.310Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) PaylarNot.16 2.385.527 -518.428FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)155.033.908 42.760.274Finansman GelirleriNot.34 55.460.892 10.973.319Finansman GiderleriNot.34 -6.290.663 -9.310.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)204.204.137 44.422.831Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.36 -31.242.012 -3.117.912Dönem Vergi (Gideri) Geliri-16.838.109 -3.795.110Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-14.403.903 677.198SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)172.962.125 41.304.919DÖNEM KARI (ZARARI)172.962.125 41.304.919Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar73.157.258 14.368.190Ana Ortaklık Payları99.804.867 26.936.729Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.37 1,33610000 0,43270000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.37 1,33610000 0,43270000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.386.615 41.631.137Dönem Karı (Zararı)172.962.125 41.304.919Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)172.962.125 41.304.919Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.803.367 5.035.187Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 8.506.643 7.711.678Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-484.897 1.056.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23,25 -281.250 956.406Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 6.896 -34.456Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23 -210.543 134.438Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.348.598 -1.020.196Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -5.360.036 -9.044.165Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 754.102 7.876.011Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -20.507 -117.367Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 277.843 265.325Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.264.875 -5.535.124Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 -14.264.875 -5.535.124Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 -2.385.527 518.428Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 31.242.012 3.117.912Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.461.391 -813.899Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler33 -1.461.391 -813.899İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-48.582.922 -703.162Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -33.105.565 4.914.708Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 661.704 1.986.443Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -20.145.066 -615.446Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -7.893.079 283.882Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 11.509.986 -7.503.274Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 1.296.861 -183.290Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.807.740 -75.801Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -466.799 949.941İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.248.704 -460.325Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.281.472 -452.668Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)32.768 -7.657Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları141.182.570 45.636.944Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -1.180.473 -470.558Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -9.615.482 -3.535.249YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.563.712 -6.765.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.373.885 2.195.464Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 2.373.885 2.195.464Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.487.597 -8.960.515Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -28.487.597 -8.960.515Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -450.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.473.348 -838.026Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri147.480 35.496.623Kredilerden Nakit Girişleri8 147.480 35.496.623Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.841.295 -31.979.341Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -20.841.295 -31.979.341Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -51.830 -55.816Ödenen Temettüler28 0 -4.793.894Ödenen Faiz34 -611.925 -1.178.445Alınan Faiz34 5.949.097 1.929.153Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)34 -64.875 -256.306YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)88.349.555 34.028.060NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)88.349.555 34.028.060DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ47.826.401 13.798.341DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ136.175.956 47.826.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 136.387.989 48.081.505Ticari AlacaklarNot.10 90.185.425 57.079.859İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30.289.172 20.984.911İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar59.896.253 36.094.948Diğer AlacaklarNot.11 1.827.817 2.489.521İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.512.828 2.155.803İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar314.989 333.718StoklarNot.13 69.026.445 48.881.379Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 8.255.028 361.949Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.26 9.306.966 2.834.406Diğer Dönen VarlıklarNot.27 3.048.311 649.421ARA TOPLAM318.037.981 160.378.040TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR318.037.981 160.378.040DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 6.640 6.640İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.640 6.640Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 8.318.116 5.826.677Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 102.490.000 87.775.125Maddi Duran VarlıklarNot.18 468.900.249 75.524.505Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.20 352.368 502.426Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 4.684 5.346Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.684 5.346Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.36 0 6.272.433TOPLAM DURAN VARLIKLAR580.072.057 175.913.152TOPLAM VARLIKLAR898.110.038 336.291.192KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar211.205 21.129.079İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 211.205 21.129.079Banka Kredileri48.848 20.953.309Kiralama İşlemlerinden Borçlar162.357 175.770Ticari BorçlarNot.10 20.004.845 8.494.858İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.123.890 2.551.010İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar18.880.955 5.943.848Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.21 2.042.200 745.339Diğer BorçlarNot.11 2.929.093 1.121.353İlişkili Taraflara Diğer Borçlar432.493 258.066İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.496.600 863.287Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.12 984.454 1.451.253Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.36 16.838.109 3.795.110Kısa Vadeli KarşılıklarNot.23 1.791.069 1.882.656Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar852.561 951.044Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar938.508 931.612Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.27 45.134 12.366ARA TOPLAM44.846.109 38.632.014TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.846.109 38.632.014UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 216.215 308.698İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar216.215 308.698Kiralama İşlemlerinden Borçlar216.215 308.698Uzun Vadeli KarşılıklarNot.25 2.355.437 2.538.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.355.437 2.538.204Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.36 60.685.495 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.257.147 2.846.902TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER108.103.256 41.478.916ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.28 496.525.783 190.657.140Ödenmiş Sermaye81.000.000 67.500.000Sermaye Düzeltme Farkları1.690.048 1.690.048Geri Alınmış Paylar (-)-4.523.100 -4.523.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.401.792 1.401.792Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)220.887.467 15.013.448Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)220.755.551 15.418.895Diğer Kazançlar (Kayıplar)131.916 -405.447Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.651.525 8.651.525Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları87.613.184 73.986.698Net Dönem Karı veya Zararı99.804.867 26.936.729Kontrol Gücü Olmayan Paylar293.480.999 104.155.136TOPLAM ÖZKAYNAKLAR790.006.782 294.812.276TOPLAM KAYNAKLAR898.110.038 336.291.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 15.418.895 -459.348 6.621.224 48.936.200 55.095.136 168.725.847 89.908.832 258.634.679Transferler28 22.500.000 0 0 0 0 0 2.030.301 30.564.835 -55.095.136 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 0 0 0 0 0 53.900 0 0 26.936.729 26.990.629 14.246.306 41.236.935Dönem Karı (Zararı)28 0 0 0 0 0 0 0 0 26.936.729 26.936.729 14.368.190 41.304.919Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 0 0 0 0 0 53.900 0 0 0 53.900 -121.885 -67.985Kar Payları28 0 0 0 0 0 0 0 -5.850.000 0 -5.850.000 0 -5.850.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)28 0 0 0 455.000 0 0 0 0 0 455.000 0 455.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)28 0 0 0 0 0 0 0 335.664 0 335.664 0 335.664Dönem Sonu Bakiyeler28 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -405.447 8.651.525 73.986.698 26.936.729 190.657.140 104.155.136 294.812.276Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -405.447 8.651.525 73.986.698 26.936.729 190.657.140 104.155.136 294.812.276Transferler27 13.500.000 0 0 0 0 0 0 13.436.729 -26.936.729 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 205.336.656 537.364 0 0 99.804.867 305.678.888 189.325.863 495.004.751Dönem Karı (Zararı)27 0 0 0 0 0 0 0 0 99.804.867 99.804.867 73.157.258 172.962.125Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 205.336.656 537.364 0 0 0 205.874.021 116.168.605 322.042.626Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)27 0 0 0 0 0 0 0 189.756 0 189.756 0 189.756Dönem Sonu Bakiyeler27 81.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 220.755.551 131.916 8.651.525 87.613.184 99.804.867 496.525.783 293.480.999 790.006.782Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not.37 172.962.125 41.304.919DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar322.042.626 -67.984Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)373.890.255 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)600.483 -103.029Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar105.913 15.199Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-52.554.025 19.846Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-52.554.025 19.846Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)322.042.626 -67.984TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)495.004.751 41.236.935Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar189.325.863 14.246.306Ana Ortaklık Payları305.678.888 26.990.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003214BIST