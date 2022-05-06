***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.29 168.150.499 69.913.817Satışların MaliyetiNot.29 -111.076.951 -42.274.655TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.073.548 27.639.162BRÜT KAR (ZARAR)57.073.548 27.639.162Genel Yönetim GiderleriNot.30 -4.813.963 -2.708.882Pazarlama GiderleriNot.30 -759.346 -456.028Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.32 18.087.875 5.490.097Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.32 -13.413.547 -3.559.685ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.174.567 26.404.664Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.33 1.732.016 486.170Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) PaylarNot.16 408.425 -41.430FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)58.315.008 26.849.404Finansman GelirleriNot.34 12.039.107 7.360.929Finansman GiderleriNot.34 -1.414.414 -1.297.721SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)68.939.701 32.912.612Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.36 3.138.765 -7.444.375Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.492.487 -2.747.088Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.631.252 -4.697.287SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)72.078.466 25.468.237DÖNEM KARI (ZARARI)72.078.466 25.468.237Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar34.615.118 12.547.045Ana Ortaklık Payları37.463.348 12.921.192Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.37 0,96490000 0,20760000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.37 0,96490000 0,20760000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.148.486 37.205.018Dönem Karı (Zararı)72.078.466 25.468.237Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)72.078.466 25.468.237Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.528.448 3.928.839Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 6.068.460 1.879.401Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.194.767 408.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23,25 1.802.151 506.028Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 2.342.738 -4.932Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23 49.878 -93.007Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.455.573 -5.358.286Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -3.288.088 -6.451.581Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34 1.869.060 878.281Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 1.800.705 143.504Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -1.837.250 71.510Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 -408.425 41.430Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 -3.138.765 7.444.375Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.732.016 -486.170Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler33 -1.732.016 -486.170İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-182.092.008 8.892.019Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-85.465.096 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -85.931.313 -4.146.067Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.109.593 65.100Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -2.992.353 11.993.919Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -12.944.240 -2.999.514Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 4.624.190 -2.996.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 1.900.304 710.174Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 454.118 857.767Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -554.413 572.926İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.926.388 4.834.544Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.967.354 4.823.718Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-40.966 10.826Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-106.485.094 38.289.095Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -215.344 -164.673Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -7.448.048 -919.404YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.044.923 132.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.732.016 1.197.381Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -15.776.939 -1.064.805FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.304.180 472.291Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.000.000 0Kredilerden Nakit Girişleri8 20.000.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-48.848 -2.532Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -48.848 -2.532Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -66.000 -15.085Ödenen Faiz34 -1.869.060 -412.559Alınan Faiz34 3.288.088 909.348Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)34 0 -6.881YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-106.889.229 37.809.885NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-106.889.229 37.809.885DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ136.175.956 48.081.505DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.286.727 85.891.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 29.290.158 136.387.989Finansal YatırımlarNot.7 85.465.096 0Ticari AlacaklarNot.10 175.856.264 90.185.425İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar64.507.010 30.289.172İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar111.349.254 59.896.253Diğer AlacaklarNot.11 4.937.411 1.827.817İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.718.452 1.512.828İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.218.959 314.989StoklarNot.13 72.018.799 69.026.445Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 21.199.268 8.255.028Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.26 83.095 9.306.966Diğer Dönen VarlıklarNot.27 1.398.721 3.048.311ARA TOPLAM390.248.812 318.037.981TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR390.248.812 318.037.981DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 6.640 6.640İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.640 6.640Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 8.439.587 8.318.116Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 102.490.000 102.490.000Maddi Duran VarlıklarNot.18 478.675.014 468.900.249Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.20 286.368 352.368Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 4.396 4.684Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.396 4.684TOPLAM DURAN VARLIKLAR589.902.005 580.072.057TOPLAM VARLIKLAR980.150.817 898.110.038KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20.335.207 211.205İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 20.335.207 211.205Banka Kredileri20.000.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar312.572 162.357Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar22.635 48.848Ticari BorçlarNot.10 24.527.007 20.004.845İlişkili Taraflara Ticari Borçlar966.837 1.123.890İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar23.560.170 18.880.955Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.21 3.942.504 2.042.200Diğer BorçlarNot.11 3.383.211 2.929.093İlişkili Taraflara Diğer Borçlar345.649 432.493İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.037.562 2.496.600Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.12 430.041 984.454Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.36 2.492.487 16.838.109Kısa Vadeli KarşılıklarNot.23 4.580.941 1.791.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.211.627 852.561Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.369.314 938.508Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot27 70.167 45.134ARA TOPLAM59.761.565 44.846.109TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER59.761.565 44.846.109UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 216.215İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 0 216.215Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 216.215Uzun Vadeli KarşılıklarNot.25 3.798.522 2.355.437Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.798.522 2.355.437Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.36 54.973.669 60.685.495TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.772.191 63.257.147TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER118.533.756 108.103.256ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.28 533.559.424 496.525.783Ödenmiş Sermaye81.000.000 81.000.000Sermaye Düzeltme Farkları1.690.048 1.690.048Geri Alınmış Paylar (-)-4.523.100 -4.523.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.401.792 1.401.792Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)220.457.760 220.887.467Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)220.755.551 220.755.551Diğer Kazançlar (Kayıplar)-297.791 131.916Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.875.574 8.651.525Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları184.194.002 87.613.184Net Dönem Karı veya Zararı37.463.348 99.804.867Kontrol Gücü Olmayan Paylar328.057.637 293.480.999TOPLAM ÖZKAYNAKLAR861.617.061 790.006.782TOPLAM KAYNAKLAR980.150.817 898.110.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -405.447 8.651.525 73.986.698 26.936.729 190.657.140 104.155.136 294.812.276Transferler28 0 0 0 0 0 0 0 26.936.729 -26.936.729 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 0 0 0 0 0 115.655 0 0 12.921.192 13.036.848 12.371.407 25.408.255Dönem Karı (Zararı)28 0 0 0 0 0 0 0 0 12.921.192 12.921.192 12.547.045 25.468.237Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 0 0 0 0 0 115.655 0 0 0 115.655 -175.637 -59.982Kar Payları28 0 0 0 455.000 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler28 67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -289.791 8.651.525 100.923.428 12.921.192 203.693.989 116.526.544 320.220.533Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28 81.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 220.755.551 131.916 8.651.525 87.613.184 99.804.867 496.525.783 293.480.999 790.006.782Transferler28 0 0 0 0 0 0 3.224.049 96.580.818 -99.804.867 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28 0 0 0 0 0 -429.708 0 0 37.463.348 37.033.640 34.576.638 71.610.278Dönem Karı (Zararı)28 0 0 0 0 0 0 0 0 37.463.348 37.463.348 34.615.118 72.078.466Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28 0 0 0 0 0 -429.708 0 0 0 -429.708 -38.482 -468.190Dönem Sonu Bakiyeler28 81.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 220.755.551 -297.791 11.875.574 184.194.002 37.463.347 533.559.424 328.057.637 861.617.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not.37 72.078.466 25.468.237DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-468.188 -59.982Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-307.450 -172.357Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-286.954 82.004Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler126.216 30.371Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri126.216 30.371Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-468.188 -59.982TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.610.278 25.408.255Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar37.033.640 12.371.407Ana Ortaklık Payları34.576.638 13.036.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027329BIST