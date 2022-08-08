***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 312.187.357 146.237.496 144.036.858 76.323.679Satışların Maliyeti23 -205.403.712 -88.592.159 -1.215.236 -890.715 -455.890 -434.687Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 41.567.188 9.580.276 23.479.313 4.090.179Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -15.563.234 -6.560.647 -2.149.687 -3.000.962ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)121.736.592 53.503.268 65.562.025 27.098.604Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 1.644.023 864.289 -87.993 378.119Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -7.147 -25.735 -7.147 -25.735Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.414.691 49.972 1.006.266 91.402FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)124.788.159 54.391.794 66.473.151 27.542.390Finansman Gelirleri28 34.317.126 12.357.969 22.278.019 4.997.040Finansman Giderleri28 -3.014.043 -2.531.577 -1.599.629 -1.233.856SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)156.091.242 64.218.186 87.151.541 31.305.574Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.205.132 -14.413.053 -9.343.897 -6.968.678Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -5.682.177 -5.691.001 -3.189.690 -2.943.913Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -522.955 -8.722.052 -6.154.207 -4.024.765SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)149.886.110 49.805.133 77.807.644 24.336.896DÖNEM KARI (ZARARI)149.886.110 49.805.133 77.807.644 24.336.896Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar67.240.847 27.176.977 32.625.729 14.629.932Ana Ortaklık Payları82.645.263 22.628.156 45.181.915 9.706.964Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 2,00650000 0,66670000 1,04160000 0,32580000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.881.292 69.920.659Dönem Karı (Zararı)149.886.110 49.805.133Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.389.364 16.447.902Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 16.623.204 3.890.030Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler621.172 1.168.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 628.716 1.290.477Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -7.544 19.466Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -141.281Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13.008.577 -2.135.315Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-15.670.361 -4.498.724Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.759.239 1.925.074Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri2.590.577 137.742Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.688.032 300.593Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.414.691 -49.972Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 6.205.132 14.413.053Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.636.876 -838.556Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.636.876 -838.556İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-138.541.554 7.543.062Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -97.199.509 -11.224.410Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -3.273.566 -167.019Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -41.252.116 21.019.040Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -4.774.858 -6.069.136Ticari BorçlardakVarlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.825.030 1.765.882Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.825.030 1.765.882Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.260.049 -2.963.669Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -29.260.049 -2.963.669Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 0 -450.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.247.531 -19.023.593Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri40.000.000 10.077Kredilerden Nakit Girişleri6 40.000.000 10.077Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.591.590 -20.734.050Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.591.590 -20.734.050Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-132.001 -28.782Ödenen Temettüler-14.940.000 0Ödenen Faiz-1.759.239 -588.877Alınan Faiz15.670.361 2.335.664Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -17.625YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.693.804 49.249.279NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.693.804 49.249.279DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ135.310.352 48.081.505DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ154.004.156 97.330.784Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 154.092.672 135.522.384Ticari Alacaklar184.475.384 88.389.821İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 77.865.938 30.448.614İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 106.609.446 57.941.207Diğer Alacaklar5.101.389 1.827.822İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 934.359 1.512.828İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar314.994Stoklar10 109.007.791 67.755.675Peşin Ödenmiş Giderler13.127.385 8.352.527İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 13.127.385 8.352.527Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 8.659.328Diğer Dönen Varlıklar21 2.484.340 3.060.117ARA TOPLAM468.288.961 313.567.674TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR468.288.961 313.567.674DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.640 6.640İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.640 6.640Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 9.564.874 8.318.116Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 102.490.000 102.490.000Maddi Duran Varlıklar14 482.975.359 472.373.450Kullanım Hakkı Varlıkları16 220.367 352.368Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.321 7.306Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 9.321 7.306TOPLAM DURAN VARLIKLAR595.266.561 583.547.880TOPLAM VARLIKLAR1.063.555.522 897.115.554KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar38.757.768 211.205İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar38.757.768 211.205Banka Kredileri6 38.435.379 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 246.572 162.357İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 75.817 48.848Ticari Borçlar19.927.158 17.286.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 6.814 1.123.890İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 19.920.344 16.162.503Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.658.110 2.042.200Diğer Borçlar8.423.013 5.599.180İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 158 432.492İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.422.855 5.166.688Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)361.322 1.894.289İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 361.322 1.894.289Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 3.074.703 16.190.470Kısa Vadeli Karşılıklar1.985.520 2.246.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 599.275 852.562Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.386.245 1.393.789Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 65.203 45.132ARA TOPLAM76.252.797 45.515.220TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.252.797 45.515.220UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 216.215İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 216.215Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 0 216.215Uzun Vadeli Karşılıklar5.262.065 4.380.062Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 5.262.065 4.380.062Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 68.511.667 68.048.869TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.773.732 72.645.146TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER150.026.529 118.160.366ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar542.797.302 482.184.633Ödenmiş Sermaye22 81.000.000 81.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 1.690.048 1.690.048Geri Alınmış Paylar (-)-4.523.100 -4.523.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)219.623.799 219.698.016Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)219.623.799 219.698.016Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)219.750.351 219.750.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-126.552 -52.335Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 9.828.622 8.638.802Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 152.532.670 73.804.717Net Dönem Karı veya Zararı82.645.263 101.876.150Kontrol Gücü Olmayan Paylar370.731.691 296.770.555TOPLAM ÖZKAYNAKLAR913.528.993 778.955.188TOPLAM KAYNAKLAR1.063.555.522 897.115.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -405.447 8.651.525 73.986.698 26.936.729 190.657.140 104.155.136 294.812.276Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 189.756 0 189.756 0 189.756Transferler13.500.000 0 0 0 0 0 0 13.436.729 -26.936.729 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.469 0 0 22.628.156 22.625.686 27.232.290 49.857.976Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 22.628.156 22.628.156 27.176.977 49.805.133Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.469 0 0 0 -2.469 55.312 52.843Dönem Sonu Bakiyeler81.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -407.915 8.651.525 87.613.184 22.628.156 213.472.585 131.387.426 344.860.011Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler81.000.000 1.690.048 -4.523.100 0 219.750.351 -52.335 8.638.802 73.804.717 101.876.150 482.184.633 296.770.555 778.955.188Transferler0 0 0 0 0 0 1.189.819 93.667.953 -101.876.150 -7.018.378 7.018.378 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -74.218 0 0 82.645.263 82.571.046 66.942.758 149.513.804Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 82.645.263 82.645.263 67.240.847 149.886.110Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -74.218 0 0 0 -74.218 -298.089 -372.307Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 -14.940.000 0 -14.940.000 0 -14.940.000Dönem Sonu Bakiyeler81.000.000 1.690.048 -4.523.100 0 219.750.351 -126.552 9.828.622 152.532.670 82.645.263 542.797.302 370.731.691 913.528.993Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)149.886.110 49.805.133 77.807.644 24.336.896DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-372.306 52.843 95.882 112.825Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-600.396 -5.715 -292.946 166.642Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar167.934 60.437 454.888 -21.567Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler60.156 -1.879 -66.060 -32.250Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0