***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 527.070.136 222.736.250 214.882.779 76.498.754Satışların Maliyeti24 -366.191.529 -137.262.406 -160.787.817 -48.670.247TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)160.878.607 85.473.844 54.094.962 27.828.507BRÜT KAR (ZARAR)160.878.607 85.473.844 54.094.962 27.828.507Genel Yönetim Giderleri25 -15.011.702 -8.817.505 -5.175.931 -2.546.522Pazarlama Giderleri25 -1.658.306 -1.334.086 -443.070 -443.371Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 62.200.562 11.309.825 20.633.374 1.729.549Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler27 -24.997.272 -7.034.009 -9.434.038 -473.362ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)181.411.889 79.598.069 59.675.297 26.094.801Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28 2.950.235 1.367.126 1.306.212 502.837Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -7.147 -25.735 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar2.164.015 647.944 749.324 597.972FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)186.518.992 81.587.404 61.730.833 27.195.610Finansman Gelirleri29 61.637.881 17.774.250 27.320.755 5.416.281Finansman Giderleri29 -5.273.128 -5.483.852 -2.259.085 -2.952.275SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)242.883.745 93.877.802 86.792.503 29.659.616Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.036.869 -18.413.432 168.263 -4.000.379Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -6.354.332 -9.199.031 -672.155 -3.508.030Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 317.463 -9.214.401 840.418 -492.349SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)236.846.876 75.464.370 86.960.766 25.659.237DÖNEM KARI (ZARARI)236.846.876 75.464.370 86.960.766 25.659.237Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar89.708.498 38.559.282 22.467.651 11.382.303Ana Ortaklık Payları147.138.378 36.905.088 64.493.115 14.276.934Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazaç 31 2,84580000 1,01020000 1,16410000 0,34350000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.714.493 90.813.910Dönem Karı (Zararı)236.846.876 75.464.370Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)236.846.876 75.464.370Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.610.171 18.402.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,16 25.599.030 5.940.943Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler214.014 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.694.320 749.392Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.578.197 771.843Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 1.116.123 -22.451Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-27.826.959 -4.711.856Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-29.927.132 -10.181.312Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.798.474 4.851.503Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri905.732 -64.663Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-2.604.033 682.616Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.164.015 -647.944Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 6.036.869 18.413.432Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.943.088 -1.341.392Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.943.088 -1.341.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-238.631.984 3.584.066Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-77.857.892 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -140.908.723 -27.633.492Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.803.112 -627.332Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -41.426.505 24.065.394Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -4.618.645 -1.239.146Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 26.842.360 5.994.227Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 2.233.175 1.292.666Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.203.020 818.967Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -956.484 202.646İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.339.178 710.136Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.339.178 710.136Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları825.063 97.451.011Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -1.004.339 -1.036.348Vergi İadeleri (Ödemeleri)-13.535.217 -5.600.753YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-50.972.357 -12.525.557Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.131.242 1.929.794Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.131.242 1.929.794Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-55.103.599 -14.005.351Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -55.103.599 -14.005.351Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 -450.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI126.661.913 -17.064.933İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri85.728.144 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri85.728.144 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri40.000.000 72.880Kredilerden Nakit Girişleri7 40.000.000 72.880Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.056.890 -20.812.241Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.056.890 -20.812.241Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-198.001 -41.045Ödenen Temettüler-14.940.000 0Ödenen Faiz-3.798.474 -601.141Alınan Faiz29.927.134 4.285.407Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 31.207YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.975.063 61.223.420NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.975.063 61.223.420DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ135.310.351 48.081.505DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ197.285.414 109.304.925Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 201.591.534 135.522.384Finansal Yatırımlar6 77.857.892 0Ticari Alacaklar230.118.360 88.389.821İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 166.257.748 30.448.614İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 63.860.612 57.941.207Diğer Alacaklar3.630.935 1.827.822İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 822.541 1.512.828İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.808.394 314.994Stoklar11 109.032.202 67.755.675Peşin Ödenmiş Giderler12.971.172 8.352.527İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 12.971.172 8.352.527Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 0 8.659.328Diğer Dönen Varlıklar22 3.836.305 3.060.117ARA TOPLAM639.038.400 313.567.674TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR639.038.400 313.567.674DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.640 6.640İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 6.640 6.640Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 10.375.235 8.318.116Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 102.490.000 102.490.000Maddi Duran Varlıklar15 497.747.003 472.373.450Kullanım Hakkı Varlıkları17 154.367 352.368Maddi Olmayan Duran Varlıklar95.999 7.306Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 95.999 7.306TOPLAM DURAN VARLIKLAR610.869.244 583.547.880TOPLAM VARLIKLAR1.249.907.644 897.115.554KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar30.286.310 211.205İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar30.286.310 211.205Banka Kredileri7 30.000.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 180.572 162.357Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 105.738 48.848Ticari Borçlar43.798.566 17.286.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 0 1.123.890İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 43.798.566 16.162.503Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 4.275.375 2.042.200Diğer Borçlar6.802.200 5.599.180İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 289.770 432.492İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 6.512.430 5.166.688Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)937.805 1.894.289İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 937.805 1.894.289Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 350.257 16.190.470Kısa Vadeli Karşılıklar3.523.977 2.246.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.014.065 852.562Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 2.509.912 1.393.789Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 64.878 45.132ARA TOPLAM90.039.368 45.515.220TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER90.039.368 45.515.220UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 216.215İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 216.215Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 0 216.215Uzun Vadeli Karşılıklar6.796.756 4.380.062Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 6.796.756 4.380.062Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 67.443.389 68.048.869TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.240.145 72.645.146TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER164.279.513 118.160.366ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar692.895.636 482.184.633Ödenmiş Sermaye23 100.000.000 81.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 1.690.048 1.690.048Geri Alınmış Paylar (-)0 -4.523.100Paylara İlişkin Primler (İskontolar)81.207.195 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)219.498.723 219.698.016Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)219.498.723 219.698.016Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)219.750.351 219.750.351Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-251.628 -52.335Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 9.828.622 8.638.802Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 133.532.670 73.804.717Net Dönem Karı veya Zararı147.138.378 101.876.150Kontrol Gücü Olmayan Paylar392.732.495 296.770.555TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.085.628.131 778.955.188TOPLAM KAYNAKLAR1.249.907.644 897.115.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler67.500.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -405.447 8.651.525 73.986.698 26.936.729 190.657.140 104.155.136 294.812.276Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 189.757 0 189.757 0 189.757Transferler13.500.000 0 0 0 0 0 0 13.436.729 -26.936.729 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 7.498 0 0 36.905.088 36.912.585 38.584.620 75.497.205Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 36.905.088 36.905.088 38.559.282 75.464.370Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 7.498 0 0 0 7.498 25.337 32.835Dönem Sonu Bakiyeler81.000.000 1.690.048 -4.523.100 1.401.792 15.418.895 -397.949 8.651.525 87.613.184 36.905.088 227.759.482 142.739.756 370.499.238Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler81.000.000 1.690.048 -4.523.100 0 219.750.351 -52.335 8.638.802 73.804.717 101.876.150 482.184.633 296.770.555 778.955.188Transferler0 0 0 0 0 0 1.189.820 93.667.953 -101.876.150 -7.018.377 7.018.377 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -199.293 0 0 147.138.378 146.939.085 88.943.563 235.882.648Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 147.138.378 147.138.378 89.708.498 236.846.876Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -199.293 0 0 0 -199.293 -764.935 -964.228Sermaye Arttırımı19.000.000 0 0 0 0 0 0 -19.000.000 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 -14.940.000 0 -14.940.000 0 -14.940.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 4.523.100 81.207.195 0 0 0 0 0 85.730.295 0 85.730.295Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 1.690.048 0 81.207.195 219.750.351 -251.628 9.828.622 133.532.670 147.138.378 692.895.636 392.732.495 1.085.628.131Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)236.846.876 75.464.370 86.960.766 25.659.237DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-964.228 32.835 -591.923 -20.006Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.359.141 -44.807 -758.745 -39.092Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar106.897 72.296 -61.037 11.861Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler288.016 5.346 227.859 7.225Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-964.228 32.835 -591.923 -20.006TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)235.882.648 75.497.205 86.368.843 25.639.231Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar146.939.085 38.584.620 64.368.038 11.595.462Ana Ortaklık Payları88.943.563 36.912.585 22.000.805 14.043.769http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075971BIST