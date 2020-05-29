***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
29.05.2020 11:47
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020 – 31.03.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 2 Haziran 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2020 31/03/2020 02/06/2020
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847618
BIST
13:04105.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -348,91
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
13:046,8282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0165
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8285
En Düşük
6,8095
13:047,6018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0545
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6052
En Düşük
7,5388
13:04378,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,42
|Açılış
|: 378,85
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
378,95
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.311.732
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|17.725.146
|% 9,89
|
|HLGYO
|1,83
|54.598.849
|% 9,58
|
|MARKA
|1,56
|13.064.135
|% 9,09
|
|BERA
|4,33
|91.568.488
|% 7,71
|
|EKIZ
|8,10
|142.123
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.104.319
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|109.052
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|614.202
|% -9,97
|
|CMENT
|28,52
|1.304.688
|% -9,97
|
|GARAN
|7,88
|997.562.591
|% 1,29
|
|THYAO
|12,44
|585.400.771
|% -1,89
|
|GSRAY
|3,25
|386.124.455
|% 5,18
|
|TUKAS
|8,90
|276.170.876
|% -6,32
|
|AKBNK
|5,64
|273.687.204
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,45
|188.524.894
|% 0,69
|
|GARAN
|7,88
|997.562.591
|% 1,29
|
|GSRAY
|3,25
|386.124.455
|% 5,18
|
|TSKB
|1,05
|93.652.156
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|72.681.910
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3701
|8,4121
|% 0,01
|
|Frank
|7,0721
|7,1147
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8123
|1,8214
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|8,10
|
|Altın Gr.
|378
|379
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.485
|11,70
|
|Tam
|2.527
|2.554
|4,40
|
|Yarım
|1.233
|1.247
|5,90
|
|Çeyrek
|617
|624
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,51
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,02
|
|B. Petrol
|35,13
|35,13
|-0,90
|