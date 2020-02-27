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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.02.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 27.02.2020
Genel Kurul Tarihi 25.03.2020
Genel Kurul Saati 09:45
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SEYHAN
Adres Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Adana Divan Oteli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 25 Mart 2020 günü saat 10:30'da yapılacak Şirket 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 8. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
4 - Dilek ve temenniler kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı A Grubu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname (A Grubu).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu T.T.K. 409 Maddesine göre 25 Mart 2020 tarih ve saat 09:45'de Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:33 Seyhan/Adana adresindeki Adana Divan Oteli Şar Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Gündemi ve Davet Metninin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kap sisteminde ve Şirket internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822094


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EKIZ 1,24 413.550 % 9,73  
MEMSA 0,34 618.634 % 9,68  
OLMIP 4,63 22.197.005 % 8,18  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9437 7,9835 % 0,31  
Frank 6,3509 6,3892 % 1,20  
Riyal 1,6421 1,6503 % 0,45  
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Altın Ons 1.659 1.659 22,90  
Altın Gr. 328 329 4,54  
Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,96 18,00 0,09  
Gümüş Gr. 3,56 3,56 0,02  
B. Petrol 50,80 50,80 -2,01  
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