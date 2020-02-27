***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2019 Yılı Olağan Genel Kurul DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 27.02.2020Genel Kurul Tarihi 25.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2020Ülke TürkiyeŞehir ADANAİlçe SEYHANAdres Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Adana Divan OteliGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 25 Mart 2020 günü saat 10:30'da yapılacak Şirket 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 8. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,4 - Dilek ve temenniler kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı B Grubu .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname (B Grubu).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu T.T.K. 409 Maddesine göre 25 Mart 2020 tarih ve saat 10:00'da Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:33 Seyhan/Adana adresindeki Adana Divan Oteli Şar Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Gündemi ve Davet Metninin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kap sisteminde ve Şirket internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822095BIST