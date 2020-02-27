***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.02.2020 18:12
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 27.02.2020
Genel Kurul Tarihi 25.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SEYHAN
Adres Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Adana Divan Oteli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 25 Mart 2020 günü saat 10:30'da yapılacak Şirket 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 8. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
4 - Dilek ve temenniler kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı B Grubu .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname (B Grubu).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu T.T.K. 409 Maddesine göre 25 Mart 2020 tarih ve saat 10:00'da Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:33 Seyhan/Adana adresindeki Adana Divan Oteli Şar Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Gündemi ve Davet Metninin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kap sisteminde ve Şirket internet sitesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822095
BIST