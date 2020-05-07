***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.05.2020 16:57
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 07.05.2020
Genel Kurul Tarihi 03.06.2020
Genel Kurul Saati 09:45
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SARIÇAM
Adres AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulv. No:7/A Sarıçam/ADANA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 3 Haziran 2020 günü saat 10:30'da yapılacak Şirket 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 8. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
4 - Dilek ve temenniler kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı A Grubu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname (A Grubu).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu T.T.K. 409 Maddesine göre 3 Haziran 2020 tarih ve saat 9:45'de AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulvarı No:7/A Sarıçam/Adana adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Gündemi ve Davet Metninin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kap sisteminde ve Şirket internet sitesinde ilan edilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843380
BIST