***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2019 Yılı Olağan Genel Kurul DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 07.05.2020Genel Kurul Tarihi 03.06.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2020Ülke TürkiyeŞehir ADANAİlçe SARIÇAMAdres AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulvarı No:7/A Sarıçam/AdanaGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 3 Haziran 2020 günü saat 10:30'da yapılacak Şirket 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 8. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,4 - Dilek ve temenniler kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı B Grubu .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname (B Grubu).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu T.T.K. 409 Maddesine göre 3 Haziran 2020 tarih ve saat 10:00'da AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulvarı No:7/A Sarıçam/Adana adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Gündemi ve Davet Metninin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kap sisteminde ve Şirket internet sitesinde ilan edilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843381BIST