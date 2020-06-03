***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.06.2020 17:04
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 07.05.2020
Genel Kurul Tarihi 03.06.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SARIÇAM
Adres AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulvarı No:7/A Sarıçam/Adana
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imz
17:50109.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 961,41
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:506,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0313
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:507,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:50366,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -5,46
|Açılış
|: 367,37
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,36
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|8,36
|24.959.635
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.060.008
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.932.793
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|11.034.743
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.533.392
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.744.387
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|IDGYO
|4,66
|15.478.474
|% -6,80
|
|GARAN
|8,23
|1.445.249.510
|% 2,11
|
|ASELS
|31,96
|924.269.506
|% -2,02
|
|EKGYO
|1,66
|645.925.658
|% -2,92
|
|THYAO
|12,56
|636.033.398
|% -0,40
|
|AEFES
|19,59
|543.344.135
|% 5,78
|
|EKGYO
|1,66
|645.925.658
|% -2,92
|
|ODAS
|2,09
|373.351.934
|% 5,03
|
|GARAN
|8,23
|1.445.249.510
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,44
|300.543.595
|% 0,83
|
|ADESE
|1,65
|196.235.715
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4570
|8,4994
|% 0,90
|
|Frank
|6,9810
|7,0230
|% 0,72
|
|Riyal
|1,7915
|1,8005
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-32,29
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|2.384
|2.415
|-41,20
|
|Tam
|2.454
|2.485
|-34,60
|
|Yarım
|1.198
|1.213
|-20,70
|
|Çeyrek
|599
|607
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,56
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,18
|39,18
|-0,39
|