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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.06.2020 17:04
GÜNCEL HABERLER



***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 07.05.2020
Genel Kurul Tarihi 03.06.2020
Genel Kurul Saati 09:45
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SARIÇAM
Adres AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulv. No:7/A Sarıçam/ADANA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 3 Haziran 2020 günü saat 10:30'da yapılacak Şirket 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 8. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
4 - Dilek ve temenniler kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı A Grubu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname (A Grubu).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Bülent BİLİCİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Sn Bülent BİLİCİ toplantı başkanlığı için teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sn Bülent BİLİCİ, Tutanak yazmanlığına Mehmet Fatih BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna Esra BİLİCİ PEKCAN oy birliği ile kabul edildi.
2 – Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu belirterek Gen



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DOBUR 14,02 11.410.746 % 9,96  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4440 8,4863 % 0,74  
Frank 6,9711 7,0131 % 0,58  
Riyal 1,7882 1,7972 % 0,52  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.695 1.696 -32,29  
Altın Gr. 367 367 -5,17  
Cumhuriyet 2.384 2.415 -41,20  
Tam 2.454 2.485 -34,60  
Yarım 1.198 1.213 -20,70  
Çeyrek 599 607 -10,30  
Gümüş.Ons 17,54 17,56 -0,52  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 -0,09  
B. Petrol 39,18 39,18 -0,39  
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