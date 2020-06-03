***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 07.05.2020Genel Kurul Tarihi 03.06.2020Genel Kurul Saati 09:45GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2020Ülke TürkiyeŞehir ADANAİlçe SARIÇAMAdres AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulv. No:7/A Sarıçam/ADANAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 3 Haziran 2020 günü saat 10:30'da yapılacak Şirket 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 8. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,4 - Dilek ve temenniler kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı A Grubu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname (A Grubu).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Bülent BİLİCİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Sn Bülent BİLİCİ toplantı başkanlığı için teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sn Bülent BİLİCİ, Tutanak yazmanlığına Mehmet Fatih BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna Esra BİLİCİ PEKCAN oy birliği ile kabul edildi.2 – Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu belirterek Gen