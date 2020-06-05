***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 07.05.2020Genel Kurul Tarihi 03.06.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2020Ülke TürkiyeŞehir ADANAİlçe SARIÇAMAdres AcıdereOSB Mah. Atatürk Bulvarı No:7/A Sarıçam/AdanaGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 3 Haziran 2020 günü saat 10:30'da yapılacak Şirket 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 8. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,4 - Dilek ve temenniler kapanış.Genel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı B Grubu .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname (B Grubu).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali BİLİCİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Sn Mehmet Ali BİLİCİ toplantı başkanlığı için teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sn Mehmet Ali BİLİCİ, Tutanak yazmanlığına Tamer BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna Süleyman BİLİCİ oy birliği ile kabul edildi.2 – Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu belirterek Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususu oy birliği ile kabul edildi.3 – 3 Haziran 2020 günü saat 10:30'da yapılacak Şirket 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 8. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine B grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına, 1725298634 TC kimlik No'lu Mehmet Ali BİLİCİ ve 11305312668 TC kimlik No'lu Süleyman BİLİCİ'nin aday olarak önerilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adayların Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.4 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.5 –Toplantı Başkanı Toplantıyı Saat 10:10 de kapattı.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.06.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı (B).pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi(B).pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılına ait B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı 05.06.2020 tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849515BIST