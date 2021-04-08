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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.04.2021 15:09



***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 11.03.2021
Genel Kurul Tarihi 06.04.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SEYHAN
Adres Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:33 Adana Divan Oteli

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2020 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı işlemlerinden ötürü ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Ü
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Riyal 2,1676 2,1785 % 0,06  
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17:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.758 20,36  
Altın Gr. 460 460 5,04  
Cumhuriyet 3.044 3.090 16,00  
Tam 3.031 3.107 16,00  
Yarım 1.465 1.503 7,73  
Çeyrek 735 752 3,87  
Gümüş.Ons 25,51 25,54 0,38  
Gümüş Gr. 6,68 6,69 0,10  
B. Petrol 62,78 62,78 -0,38  
Seans Raporu 17:52
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