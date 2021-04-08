***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 11.03.2021Genel Kurul Tarihi 06.04.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2021Ülke TürkiyeŞehir ADANAİlçe SEYHANAdres Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. No:33 Adana Divan OteliGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - 2020 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı işlemlerinden ötürü ibra edilmesi,7 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Ü